«Це кілька квадратних кілометрів»: Венс про територіальне питання на переговорах між Україною та рф

Джей Ді Венс вважає, що нині в переговорах між Україною та росією відбувається «торг за кілька квадратних кілометрів території».



Про це він сказав під час виступу в Угорщині, цитує Guardian, пише



«Що я сказав би й росіянам, й українцям: ми зараз говоримо про торг за кілька квадратних кілометрів території в одному чи іншому напрямку. Чи варто це того, щоб загинуло ще сотні тисяч молодих росіян і українців? Чи варто це додаткових місяців або навіть років високих цін на енергоносії та економічної руйнації? Ми вважаємо, що відповідь — однозначно ні», — говорить американський віцепрезидент.



Однак, додає він, «для танго потрібні двоє», тож США та Угорщина, мовляв, можуть лише «відчинити двері», а от «пройти крізь них» мають самі росіяни й українці.



Раніше Венс казав, що американський президент Дональд Трамп є прихильником ідеї відновлення торговельних і культурних зв’язків між росіянами й українцями.



«Чому росіяни й українці замість того, щоб убивати одне одного, не займаються торгівлею одне з одним, не подорожують між обома країнами й не беруть участь у якомусь виді культурного обміну? Це його основна позиція, яку він займає», — пояснює віцепрезидент США.



Що відбувається з перемовинами?



Раніше Зеленський повідомляв, що через бойові дії на Близькому Сході Україна перестала отримувати сигнали щодо перемовин для завершення війни у тристоронньому форматі. Він також зазначав: «Щойно безпекова ситуація і загальний політичний контекст дозволять продовжити саме ту, тристоронню, дипломатичну роботу, це буде зроблено. Україна до цього готова».



Перемовини також коментувала російська влада. Прессекретар лідера росії Дмитро Пєсков заявляв, що тристороння група — Україна, США та росія — поки перебуває «на паузі». Проте, за його словами, сторони продовжать контактувати щодо обмінів полоненими.



21 та 22 березня у Сполучених Штатах зрештою відбулися зустрічі представників України й США щодо перемовин для закінчення війни росії проти України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

