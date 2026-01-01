На Волині горіли дві господарські споруди та житловий будинок

На Волині рятувальники ліквідували три пожежі у житловому секторі.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.7 квітня до служби порятунку 101 надійшли повідомлення про три пожежі у Камінь-Каширському та Луцькому районах.О 08:43 до надзвичайників надійшло повідомлення про пожежу господарської споруди (дровітні) у с. Мукошин Любешівської громади Камінь-Каширського району. Рятувальники оперативно прибули на місце події, подали водяний ствол та швидко ліквідували займання, не допустивши поширення вогню. Ймовірна причина пожежі встановлюється.О 13:02 до вогнеборців надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку у с. Мирків Луцького району. Підрозділи ДСНС спільно з місцевою пожежною охороною оперативно прибули на місце, подали водяні стволи та ліквідували пожежу. Ймовірна причина займання — коротке замикання електромережі.О 14:53 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу господарської споруди у с. Заріччя Луцького району. Рятувальники оперативно ліквідували займання та не допустили поширення вогню на розташовану поруч літню кухню, яку вдалося врятувати. Ймовірна причина пожежі — коротке замикання електромережі.Потерпілих немає.