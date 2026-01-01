На Волині горіли дві господарські споруди та житловий будинок

На Волині горіли дві господарські споруди та житловий будинок
На Волині рятувальники ліквідували три пожежі у житловому секторі.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

7 квітня до служби порятунку 101 надійшли повідомлення про три пожежі у Камінь-Каширському та Луцькому районах.

О 08:43 до надзвичайників надійшло повідомлення про пожежу господарської споруди (дровітні) у с. Мукошин Любешівської громади Камінь-Каширського району. Рятувальники оперативно прибули на місце події, подали водяний ствол та швидко ліквідували займання, не допустивши поширення вогню. Ймовірна причина пожежі встановлюється.

О 13:02 до вогнеборців надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку у с. Мирків Луцького району. Підрозділи ДСНС спільно з місцевою пожежною охороною оперативно прибули на місце, подали водяні стволи та ліквідували пожежу. Ймовірна причина займання — коротке замикання електромережі.
На Волині горіли дві господарські споруди та житловий будинок

О 14:53 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу господарської споруди у с. Заріччя Луцького району. Рятувальники оперативно ліквідували займання та не допустили поширення вогню на розташовану поруч літню кухню, яку вдалося врятувати. Ймовірна причина пожежі — коротке замикання електромережі.
На Волині горіли дві господарські споруди та житловий будинок

Потерпілих немає.
На Волині горіли дві господарські споруди та житловий будинок

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: пожежа, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Сьогодні, 16:41
Сьогодні, 16:16
На Волині горіли дві господарські споруди та житловий будинок
Сьогодні, 15:59
Сьогодні, 15:10
Сьогодні, 14:45
Медіа
відео
1/8