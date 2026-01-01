Як працюватиме поліція у Великодні дні

У Великодні дні поліцейські нестимуть службу в посиленому режимі.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Екіпажі поліції будуть максимально наближені до місць проведення богослужінь, щоб оперативно реагувати на будь-які ситуації та допомагати людям.

За необхідності можуть проводитися превентивні заходи, зокрема, вибіркові поверхневі перевірки - виключно з метою недопущення провокацій та гарантування безпеки людей. Потрібно мати при собі документи, що посвідчують особу.

Особливу увагу поліцейські приділятимуть: безпеці дорожнього руху, недопущенню керування в стані сп’яніння; контролю за дотриманням громадського порядку в місцях перебування людей; оперативному реагуванню на підозрілі предмети чи осіб. 

В умовах правового режиму воєнного стану загроза від рф залишається реальною, незалежно від свят чи дат. Тож поліція закликає не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, дотримуватися встановлених обмежень та сприяти поліцейським у виконанні їхніх обов’язків.


