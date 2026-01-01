Як працюватиме поліція у Великодні дні

У Великодні дні поліцейські нестимуть службу в посиленому режимі.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Екіпажі поліції будуть максимально наближені до місць проведення богослужінь, щоб оперативно реагувати на будь-які ситуації та допомагати людям.За необхідності можуть проводитися превентивні заходи, зокрема, вибіркові поверхневі перевірки - виключно з метою недопущення провокацій та гарантування безпеки людей. Потрібно мати при собі документи, що посвідчують особу.Особливу увагу поліцейські приділятимуть: безпеці дорожнього руху, недопущенню керування в стані сп’яніння; контролю за дотриманням громадського порядку в місцях перебування людей; оперативному реагуванню на підозрілі предмети чи осіб.В умовах правового режиму воєнного стану загроза від рф залишається реальною, незалежно від свят чи дат. Тож поліція закликає не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, дотримуватися встановлених обмежень та сприяти поліцейським у виконанні їхніх обов’язків.