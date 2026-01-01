Оренда житла без договору: українцям загрожують штрафи – що зміниться





Про це в інтерв'ю "Телеграфу" повідомила голова парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк ("Слуга народу"). Вона зазначила: можливі штрафи будуть великими – і це, за очікуваннями, спонукатиме українців:



виконувати вимоги;

не здавати житло "в чорну".

"Люди вже не будуть ризикувати, тому що в тебе завжди є сусіди, які можуть розповісти, податкова, яка може перевірити. Коли ти будеш розуміти, що можеш отримати високий штраф, ти подумаєш і краще зареєструєш договір оренди", – пояснила Шуляк.



При цьому вона висловила впевненість, що легальна здача житла в оренду буде вигідна самим орендодавцям. Адже таким чином:



отримуваний дохід стане "білим";

що спростить, зокрема, роботу з банками.

Можуть встановити мінімальний строк оренди

Ще одним нововведенням, за даними медіа, може стати стимулювання довгострокової оренди. Зокрема, зазначається, мінімальний термін для довгострокових договорів можуть встановити на рівні 3-х років.



Також очікується зменшення податків для орендодавців. Зокрема:



для короткострокової оренди можуть встановити вищу ставку;

для довгострокової – нижчу.

"Такий підхід, за словами депутатки, дасть змогу не просто збирати податки, а формувати поведінку на ринку – заохочувати стабільні договори, які дають більше захисту орендарям. Як пояснила Шуляк, поєднання чітких стандартів житла, мінімальних термінів оренди та диференційованого оподаткування зробить ринок більш прогнозованим", – резюмували аналітики.



Верховна Рада підтримала податок на доходи з Uber, Bolt і Glovo : коли запрацюють нові правила

