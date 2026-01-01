Оренда житла без договору: українцям загрожують штрафи – що зміниться
Сьогодні, 14:22
Українців можуть зобов'язати укладати договори оренди житла під час здавання квартир або будинків у найм. Заявлена мета – виведення недобросовісних орендодавців з тіні. Тих же, хто продовжить здавати квартири і будинки без цього документа, мають намір штрафувати.
Про це в інтерв'ю "Телеграфу" повідомила голова парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк ("Слуга народу"). Вона зазначила: можливі штрафи будуть великими – і це, за очікуваннями, спонукатиме українців:
виконувати вимоги;
не здавати житло "в чорну".
"Люди вже не будуть ризикувати, тому що в тебе завжди є сусіди, які можуть розповісти, податкова, яка може перевірити. Коли ти будеш розуміти, що можеш отримати високий штраф, ти подумаєш і краще зареєструєш договір оренди", – пояснила Шуляк.
При цьому вона висловила впевненість, що легальна здача житла в оренду буде вигідна самим орендодавцям. Адже таким чином:
отримуваний дохід стане "білим";
що спростить, зокрема, роботу з банками.
Ще одним нововведенням, за даними медіа, може стати стимулювання довгострокової оренди. Зокрема, зазначається, мінімальний термін для довгострокових договорів можуть встановити на рівні 3-х років.
Також очікується зменшення податків для орендодавців. Зокрема:
для короткострокової оренди можуть встановити вищу ставку;
для довгострокової – нижчу.
"Такий підхід, за словами депутатки, дасть змогу не просто збирати податки, а формувати поведінку на ринку – заохочувати стабільні договори, які дають більше захисту орендарям. Як пояснила Шуляк, поєднання чітких стандартів житла, мінімальних термінів оренди та диференційованого оподаткування зробить ринок більш прогнозованим", – резюмували аналітики.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку планують увімкнути фонтани до Великодніх свят
Сьогодні, 15:10
Як працюватиме поліція у Великодні дні
Сьогодні, 14:45
Оренда житла без договору: українцям загрожують штрафи – що зміниться
Сьогодні, 14:22
На війні загинув 27-річний воїн з Волині Ярослав Голяченко
Сьогодні, 14:15
Передчасно обірвалося життя волинського студента Андрія Демчука
Сьогодні, 13:50