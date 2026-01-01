Оренда житла без договору: українцям загрожують штрафи – що зміниться

Українців можуть зобов'язати укладати договори оренди житла під час здавання квартир або будинків у найм. Заявлена мета – виведення недобросовісних орендодавців з тіні. Тих же, хто продовжить здавати квартири і будинки без цього документа, мають намір штрафувати.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" повідомила голова парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк ("Слуга народу"). Вона зазначила: можливі штрафи будуть великими – і це, за очікуваннями, спонукатиме українців:

  • виконувати вимоги;

  • не здавати житло "в чорну".

    • "Люди вже не будуть ризикувати, тому що в тебе завжди є сусіди, які можуть розповісти, податкова, яка може перевірити. Коли ти будеш розуміти, що можеш отримати високий штраф, ти подумаєш і краще зареєструєш договір оренди", – пояснила Шуляк.

    ЧИТАТИ ТАКОЖ: Податок на електромобілі в Україні у 2026 році: що чекає водіїв

    При цьому вона висловила впевненість, що легальна здача житла в оренду буде вигідна самим орендодавцям. Адже таким чином:

  • отримуваний дохід стане "білим";

  • що спростить, зокрема, роботу з банками.

    • Можуть встановити мінімальний строк оренди


    Ще одним нововведенням, за даними медіа, може стати стимулювання довгострокової оренди. Зокрема, зазначається, мінімальний термін для довгострокових договорів можуть встановити на рівні 3-х років.

    Також очікується зменшення податків для орендодавців. Зокрема:

  • для короткострокової оренди можуть встановити вищу ставку;

  • для довгострокової – нижчу.

    • "Такий підхід, за словами депутатки, дасть змогу не просто збирати податки, а формувати поведінку на ринку – заохочувати стабільні договори, які дають більше захисту орендарям. Як пояснила Шуляк, поєднання чітких стандартів житла, мінімальних термінів оренди та диференційованого оподаткування зробить ринок більш прогнозованим", – резюмували аналітики.

    Нагадаємо, журналісти ВолиньPost повідомляли, що Верховна Рада підтримала податок на доходи з Uber, Bolt і Glovo: коли запрацюють нові правила

