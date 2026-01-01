У Луцьку планують увімкнути фонтани до Великодніх свят

У Луцьку планують увімкнути фонтани до Великодніх свят
З середини березня у Луцьку чистять міські фонтани після зими.

Консервацію та розконсервацію виконують двічі на рік у міжсезоння, розповів misto.media заступник директора «Луцькводоканалу» Анатолій Мосійчук.

Фонтани очищають поетапно, оскільки кількість бригад обмежена. Працівники знімають обладнання, зливають воду з систем, очищують всі елементи.

Станом на зараз комунальники підготували майже всі з 6 міських фонтанів. Наразі там ще тривають косметичні роботи.

Попередньо у місті планують увімкнути фонтани до Великодніх свят, за умови стабільної теплої погоди без заморозків і сильного вітру, наголосив Мосійчук.

Офіційний старт сезону влітку визначатимуть окремим розпорядженням міської ради залежно від середньодобової температури повітря, нагадують на підприємстві.

