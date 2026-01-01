У Луцьку планують увімкнути фонтани до Великодніх свят





Консервацію та розконсервацію виконують двічі на рік у міжсезоння, розповів Анатолій Мосійчук.



Фонтани очищають поетапно, оскільки кількість бригад обмежена. Працівники знімають обладнання, зливають воду з систем, очищують всі елементи.



Станом на зараз комунальники підготували майже всі з 6 міських фонтанів. Наразі там ще тривають косметичні роботи.



Попередньо у місті планують увімкнути фонтани до Великодніх свят, за умови стабільної теплої погоди без заморозків і сильного вітру, наголосив Мосійчук.



Офіційний старт сезону влітку визначатимуть окремим розпорядженням міської ради залежно від середньодобової температури повітря, нагадують на підприємстві.

З середини березня у Луцьку чистять міські фонтани після зими. Консервацію та розконсервацію виконують двічі на рік у міжсезоння, розповів misto.media заступник директора «Луцькводоканалу»

