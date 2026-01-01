Податок на електромобілі в Україні у 2026 році: що чекає водіїв

Електромобілів стало в рази більше

Куди можуть піти гроші

Чи вплине це на популярність електрокарів

Висновок

В Україні можуть запровадити податок для власників електромобілів. Про це заявив народний депутат, член депутатської фракції "Слуга народу"в ефірі Ранок.LIVE, пояснивши ініціативу необхідністю наповнення Дорожнього фонду.За словами депутата Камельчука, автопарк електрокарів в Україні зріс у понад 10 разів — з приблизно 20 тисяч до майже 300 тисяч автомобілів.Такий стрімкий ріст створює нові виклики для держави, адже електромобілі фактично не сплачують частину податків, які традиційно закладені у вартість пального.Сьогоднічерез акцизи на пальне.Натомість власники електромобілів цих платежів не здійснюють, хоча користуються тією ж дорожньою інфраструктурою.Саме це, за словами Камельчука, створює дисбаланс у системі фінансування доріг.Йдеться про можливе спрямування нового податку до Дорожнього фонду.Ідея полягає в тому, щоб частково компенсувати втрати бюджету від зменшення споживання традиційного пального та забезпечити стабільне фінансування дорожньої інфраструктури.Поки що мова йде лише про ініціативу, без конкретних ставок чи механізмів.Втім, поява такого податку може вплинути на ринок електромобілів, який і так переживає зміни після повернення ПДВ у 2026 році.З іншого боку, навіть із додатковими платежами електрокари можуть залишатися вигіднішими в експлуатації порівняно з авто на бензині чи дизелі.Електромобілі перестають бути «податковим винятком» і поступово інтегруються у загальну систему фінансування доріг. Головне – щоб нардепи не зробили цей екологічно чистий вид транспорту менш вигідним, ніж старі авто, які отруюють атмосферу.