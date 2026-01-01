На Волині патрульні допомогли доправити травмованого чоловіка до лікарні. ВІДЕО

Учора, 6 квітня, під час контролю швидкісного режиму за допомогою приладу TruCAM в селі Дачне, до патрульних звернулася схвильована керманичка. Жінка попросила про допомогу та пояснила, що її чоловік отримав травми ніг і потребує негайної медичної допомоги.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Не гаючи жодної хвилини, інспекторитаприйняли рішення супроводити автомобіль до медичного закладу.Завдяки оперативним та злагодженим діям патрульних вдалося швидко дістатися лікарні. Поліцейські також допомогли обережно перенести травмованого чоловіка з автомобіля до приймального відділення медичного закладу та передали його медикам.