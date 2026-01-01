На Волині патрульні допомогли доправити травмованого чоловіка до лікарні. ВІДЕО
Сьогодні, 18:26
Учора, 6 квітня, під час контролю швидкісного режиму за допомогою приладу TruCAM в селі Дачне, до патрульних звернулася схвильована керманичка. Жінка попросила про допомогу та пояснила, що її чоловік отримав травми ніг і потребує негайної медичної допомоги.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Не гаючи жодної хвилини, інспектори Андрій Шумер та Станіслав Герасимець прийняли рішення супроводити автомобіль до медичного закладу.
Завдяки оперативним та злагодженим діям патрульних вдалося швидко дістатися лікарні. Поліцейські також допомогли обережно перенести травмованого чоловіка з автомобіля до приймального відділення медичного закладу та передали його медикам.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
