Бібліотека в Луцьку передала на макулатуру ще понад 300 кг літератури російською мовою

Волинська обласна бібліотека для юнацтва, що в центрі Луцька, від початку року зібрала 320 кілограмів книжок і періодики російською мовою на макулатуру в рамках акції "Скажи НІ російській літературі".

Про це в коментарі Суспільному розповіла директорка книгозбірні Алла Єфремова.

Книги 7 квітня забрала заготівельна організація, а виручені 800 гривень передали для луцької волонтерки Вікторії Маткової на придбання матеріалів на виготовлення маскувальних сіток для захисників.

З вересня 2022 року, відколи стартувала акція, жителі Луцька й громади принесли до бібліотеки 8888 кілограмів книг та періодики російською мовою. Здавши цю кількість на макулатуру, додала Алла Єфремова, отримали 27589 гривень.
Усі кошти передали волонтерам на допомогу Збройним силам України та на матеріали для плетіння маскувальних сіток для воїнів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, книги
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Останні новини
Якою буде погода у Луцьку та на Волині 8 квітня
Сьогодні, 20:00
Податок на електромобілі в Україні у 2026 році: що чекає водіїв
Сьогодні, 19:32
Бібліотека в Луцьку передала на макулатуру ще понад 300 кг літератури російською мовою
Сьогодні, 19:09
На Волині патрульні допомогли доправити травмованого чоловіка до лікарні. ВІДЕО
Сьогодні, 18:26
Як у кіно: лікарі швидкої на Волині врятували жінку завдяки електрокардіоверсії
Сьогодні, 17:24
Медіа
відео
1/8