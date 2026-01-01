Бібліотека в Луцьку передала на макулатуру ще понад 300 кг літератури російською мовою





Про це в коментарі



Книги 7 квітня забрала заготівельна організація, а виручені 800 гривень передали для луцької волонтерки Вікторії Маткової на придбання матеріалів на виготовлення маскувальних сіток для захисників.



З вересня 2022 року, відколи стартувала акція, жителі Луцька й громади принесли до бібліотеки 8888 кілограмів книг та періодики російською мовою. Здавши цю кількість на макулатуру, додала Алла Єфремова, отримали 27589 гривень.



Усі кошти передали волонтерам на допомогу Збройним силам України та на матеріали для плетіння маскувальних сіток для воїнів.

