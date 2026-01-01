Якою буде погода у Луцьку та на Волині 8 квітня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 8 квітня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 8 квітня
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, вдень 8-10° тепла.
Область
Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ з мокрим снігом, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, вдень 6-11° тепла.
