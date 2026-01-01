У місті на Волині вітер звалив головну ялинку. ВІДЕО
Сьогодні, 21:16
У місті Володимир сильний вітер повалив дерева у Словʼянському парку.
Про це повідомляє Твій Володимир.
Так, вітер вирвав із корінням дві ялини. Одну з них кілька років поспіль прикрашали на новорічно-різдвяні свята.
Дерева повалило одночасно, падаючи ялини зачепили кабелі. Момент зафіксували камери відеонагляду.
У спільноті "Твій Володимир" повідомляють, що 7 квітня в парку буде відключено вуличне освітлення, вранці, 8 квітня, комунальники будуть ліквідовувати наслідки негоди.
