У місті на Волині вітер звалив головну ялинку. ВІДЕО





Про це повідомляє Твій Володимир.



Так, вітер вирвав із корінням дві ялини. Одну з них кілька років поспіль прикрашали на новорічно-різдвяні свята.



Дерева повалило одночасно, падаючи ялини зачепили кабелі. Момент зафіксували камери відеонагляду.







У спільноті "Твій Володимир" повідомляють, що 7 квітня в парку буде відключено вуличне освітлення, вранці, 8 квітня, комунальники будуть ліквідовувати наслідки негоди.









