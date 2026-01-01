Помер легендарний екстренер «Шахтаря» та «Динамо» Мірча Луческу

Мірча Луческу.



Про це повідомляє



Мірча Луческу – румунський футболіст і тренер, багаторічний керманич донецького «Шахтаря». Найстарший фахівець в історії Ліги чемпіонів і національних команд. За кількістю завойованих трофеїв (35 кубків) поступається лише шотландцю Алексу Фергюсону та іспанцю Хосепу Гвардіолі. Кавалер національного ордену Румунії, нагороджений орденом «За заслуги» І ступеня України, почесний громадянин Донецька та Бухареста.



Останні дні тренера

У неділю, 29 березня 2026 року, Луческу втратив свідомість у таборі збірної Румунії. Разом зі штабом тренер розбирав програний Туреччині матч кваліфікації до Чемпіонату світу 2026 року. Першу допомогу йому надали медики національної команди, а карета «швидкої» доправила фахівця до шпиталю.



Там Луческу перебував під наглядом лікарів. Минулої п'ятниці в тренера двічі зупинилося серце. Утім, персонал зумів реанімувати фахівця. У вихідні стан румуна погіршився. У неділю медики вирішили ввести Луческу в стан штучної коми.



Ігрова кар'єра Мірчі Луческу

Мірча Луческу народився 29 липня 1945 року у Бухаресті. Виховувався у структурі столичного «Динамо». Дебютував у рідній команді в червні 1964 року. Грав на фланзі атаки. На зорі кар'єри також виступав на правах оренди за бухарестський «Спортул».



У складі «Динамо» завоював шість чемпіонських титулів і виграв один Кубок Румунії. Символічний прощальний матч у футболці «червоних псів» зіграв 16 травня 1990 року. Останні п'ять років ігрової кар'єри провів у «Корвінулі» з Гунедоари. На середині цього відрізку став гравцем-тренером і виграв Другий дивізіон у кампанії 1979/80.



У збірній Румунії дебютував у 1966 році. Був капітаном національної команди на ЧС-1970, а після поєдинку зі збірною Бразилії обмінявся футболками з Королем футболу Пеле. Загалом провів за «триколірних» 65 матчів, у яких забив 10 м'ячів.



Тренерська кар'єра Мірчі Луческу

У 1981-му вперше очолив збірну Румунії, пропрацював там п'ять років і взяв із національною командою участь в Євро-1984.



У 1985-1990 роках працював із бухарестським «Динамо». Пізніше тренував італійські («Піза», «Брешія» – двічі, «Реджана», «Інтер») та турецькі («Галатасарай», «Бешикташ») клуби. Двічі очолював бухарестський «Рапід», а також працював із пітерським «Зенітом». По два рази став чемпіоном Румунії та Туреччини, тріумфував у Серії B із «Брешією», виграв Суперкубок УЄФА з «Галатасараєм».



Луческу повернувся на місток національної команди в серпні 2024 року. «Триколірні» спершу тріумфували в групі 2 Дивізіону C Ліги націй, вигравши всі шість матчів. Згодом команда фінішувала третьою у групі H відбору до ЧС-2026, пропустивши вперед Австрію та Боснію і Герцеговину.



Мірча Луческу на чолі «Шахтаря»

Румунський фахівець очолив «гірників» 17 травня 2004 року. Формально першим трофеєм тренера на чолі донеччан став Кубок України 2003/04, який «Шахтар» виграв через два тижні. До фіналу команду довів Віктор Прокопенко.



Згодом Луческу вісім разів зробив «гірників» чемпіонами України. Також він виграв із командою шість кубків і сім Суперкубків України. У сезоні 2010/11 румун вивів «Шахтар» у чвертьфінал Ліги чемпіонів, де донеччани поступилися іспанській «Барселоні» (0:1, 1:5). Пішов із команди в травні 2016 року після двох поспіль кампаній без титулу Прем'єр-ліги.



Головний трофей Луческу біля керма «гірників» – Кубок УЄФА 2008/09. Той похід у єврокубках команда розпочала з третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. У групі турніру «Шахтар» фінішував третім після «Барселони» та лісабонського «Спортінга» та вилетів у другий за рангом єврокубок.



На шляху до фіналу вітчизняний гранд вибив лондонський «Тоттнем», московський ЦСКА, французький «Марсель» та київське «Динамо». Суперником у фіналі став бременський «Вердер». У першому таймі команди обмінялися голами бразильців – на м'яч Луїса Адріано від «музик» відповів Налдо. А в овертаймі трофей «Шахтарю» приніс Жадсон.



Мірча Луческу на чолі «Динамо»

У липні 2020 року фахівець сенсаційно зійшов на місток столичного гранда. Розпочав тренер роботу в Києві з перемоги над «Шахтарем» у Суперкубку України. Перший сезон на чолі «біло-синіх» Луческу завершив чемпіонським дублем – виграв УПЛ і Кубок України.



Також у дебютний сезон румунського тренера «Динамо» пробилося в груповий етап Ліги чемпіонів після двох раундів кваліфікації. В основній сітці змагань кияни набрали чотири очки та фінішували в квартеті третіми. Далі здолали бельгійський «Брюгге» в 1/16 фіналу Ліги Європи, але в наступній стадії вилетіли від іспанського «Вільярреала».



У наступній кампанії столичний гранд із Луческу на чолі набрав лише одне очко в групі Ліги чемпіонів. На зимову паузу біло-сині пішли з двоочковим відставання від «Шахтаря», але Прем'єр-ліга не відновила сезон після повномасштабного вторгнення РФ. А на третій рік результати команди погіршилися відчутніше – четверте місце в чемпіонаті та фіаско на євроварені. Пішов із команди в листопаді 2023 року.

