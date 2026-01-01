8 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні святкує день народження міський голова Нововолинська Віктор Сапожніков (на фото).
Вітаємо його та бажаємо міцного здоров’я, довголіття й успіхів у роботі.
Також вітаємо з днем ангела сьогоднішніх іменинників – усіх, хто носить імена Авраам, Василь, Степан, Гаврило, Алла, Лариса та Анна. Зичимо їм життєвих перемог і наснаги.
8 квітня 1972 року відбувся пуск першої черги тролейбусної лінії в Луцьку.
З цієї нагоди в місті біля центрального універмагу о 10:00 почався урочистий мітинг. О 10:00 його відкрив голова виконкому Луцької міської Ради депутатів трудящих Іван Фурів.
Після урочистостей перший секретар міськкому КП України В. Рибак перерізав червону стрічку, і в перший рейс до кінотеатру «Комсомолець» вирушив тролейбус №1.
Міжнародний день циган прийнято відзначати 8 квітня. Це свято відзначається ще з 1971 року, коли в Лондоні відбувся перший в історії Всесвітній циганський конгрес. Його відвідали представники 30 країн, затвердили національні символи циган і проголосили себе єдиною в світі вільною нацією.
Якщо Ви бажаєте привітати зі святом своїх рідних, знайомих чи друзів, тоді звертайтесь до нашого рекламного відділу: 066 644 83 28.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Вітаємо його та бажаємо міцного здоров’я, довголіття й успіхів у роботі.
Також вітаємо з днем ангела сьогоднішніх іменинників – усіх, хто носить імена Авраам, Василь, Степан, Гаврило, Алла, Лариса та Анна. Зичимо їм життєвих перемог і наснаги.
8 квітня 1972 року відбувся пуск першої черги тролейбусної лінії в Луцьку.
З цієї нагоди в місті біля центрального універмагу о 10:00 почався урочистий мітинг. О 10:00 його відкрив голова виконкому Луцької міської Ради депутатів трудящих Іван Фурів.
Після урочистостей перший секретар міськкому КП України В. Рибак перерізав червону стрічку, і в перший рейс до кінотеатру «Комсомолець» вирушив тролейбус №1.
Міжнародний день циган прийнято відзначати 8 квітня. Це свято відзначається ще з 1971 року, коли в Лондоні відбувся перший в історії Всесвітній циганський конгрес. Його відвідали представники 30 країн, затвердили національні символи циган і проголосили себе єдиною в світі вільною нацією.
Якщо Ви бажаєте привітати зі святом своїх рідних, знайомих чи друзів, тоді звертайтесь до нашого рекламного відділу: 066 644 83 28.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
8 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Підтвердили загибель 22-річного воїна з Волині Олександра Омелянчука
07 квітня, 23:12
Помер легендарний екстренер «Шахтаря» та «Динамо» Мірча Луческу
07 квітня, 22:17
Як зрозуміти, що вам потрібна консультація офтальмолога: сигнали, які не можна ігнорувати
07 квітня, 21:35
У місті на Волині вітер звалив головну ялинку. ВІДЕО
07 квітня, 21:16