8 квітня на Волині: гортаючи календар

8 квітня 1972 року відбувся пуск першої черги тролейбусної лінії в Луцьку.З цієї нагоди в місті біля центрального універмагу о 10:00 почався урочистий мітинг. О 10:00 його відкрив голова виконкому Луцької міської Ради депутатів трудящих Іван Фурів.Після урочистостей перший секретар міськкому КП України В. Рибак перерізав червону стрічку, і в перший рейс до кінотеатру «Комсомолець» вирушив тролейбус №1.Міжнародний день циган прийнято відзначати 8 квітня. Це свято відзначається ще з 1971 року, коли в Лондоні відбувся перший в історії Всесвітній циганський конгрес. Його відвідали представники 30 країн, затвердили національні символи циган і проголосили себе єдиною в світі вільною нацією.