Волинянин керує підрозділом, який виганяє росіян з Дніпропетровщини

Маневиччанин Антон Дерлюк – командир 2-го батальйону 95-ї десантно-штурмової бригади, який нині веде бойові дії на Олександрівському напрямку.

Про це йдеться у матеріалі інтернет-видання «Українська правда» у матеріалі «Україна зриває плани противника на Дніпропетровщині, Росія готується наступати на Донеччині – якою буде весна на фронті».

Антону було доручено складне завдання – витіснити ворога за межі Дніпропетровської області. Завдяки його стратегічному мисленню та злагодженим діям підрозділу, операція пройшла успішно. Під покровом снігу та туману десантники проникли у тил противника, знищили розвідку, провели диверсійні дії та оточили ворога. За словами командира, близько 60 російських солдатів опинилися у пастці, троє потрапили в полон, а решта були знешкоджені.

Рухаючись пішки, без активного використання дронів, батальйон просунувся на 10-11 кілометрів углиб ворожих позицій – що є яскравим показником підготовки та мужності українських десантників.

«Це була піхотна операція, де все залежить від навченості людей», – підкреслює сам Антон, висловлюючи гордість за своїх бійців.

За оцінками військового командування, площа звільнених і зачищених територій на Олександрівському напрямку становить 300-450 квадратних кілометрів – майже половину площі столиці України. Усе це стало можливим завдяки високому професіоналізму та сміливості наших воїнів, серед яких – і маневичанин Антон Дерлюк.

Вибір редактора
Що задекларувала директорка Шацького нацпарку Христецька, яку вже кілька років судять за незаконне збагачення
Що у декларації Катерини Шкльоди, яка виконуватиме обов'язки Луцького міського голови
Після розслідування про бізнес родини звільнилася керівниця БЕБ на Волині Лариса Ревіна
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянин керує підрозділом, який виганяє росіян з Дніпропетровщини
Сьогодні, 03:41
«Вилазили через задні двері»: у Луцьку дерево розтрощило автівку з подружжям всередині (відео)
Сьогодні, 01:15
8 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Підтвердили загибель 22-річного воїна з Волині Олександра Омелянчука
07 квітня, 23:12
Помер легендарний екстренер «Шахтаря» та «Динамо» Мірча Луческу
07 квітня, 22:17
