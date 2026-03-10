Волинянин керує підрозділом, який виганяє росіян з Дніпропетровщини

Антон Дерлюк – командир 2-го батальйону 95-ї десантно-штурмової бригади, який нині веде бойові дії на Олександрівському напрямку.



Про це йдеться у матеріалі інтернет-видання



Антону було доручено складне завдання – витіснити ворога за межі Дніпропетровської області. Завдяки його стратегічному мисленню та злагодженим діям підрозділу, операція пройшла успішно. Під покровом снігу та туману десантники проникли у тил противника, знищили розвідку, провели диверсійні дії та оточили ворога. За словами командира, близько 60 російських солдатів опинилися у пастці, троє потрапили в полон, а решта були знешкоджені.



Рухаючись пішки, без активного використання дронів, батальйон просунувся на 10-11 кілометрів углиб ворожих позицій – що є яскравим показником підготовки та мужності українських десантників.



«Це була піхотна операція, де все залежить від навченості людей», – підкреслює сам Антон, висловлюючи гордість за своїх бійців.



За оцінками військового командування, площа звільнених і зачищених територій на Олександрівському напрямку становить 300-450 квадратних кілометрів – майже половину площі столиці України. Усе це стало можливим завдяки високому професіоналізму та сміливості наших воїнів, серед яких – і маневичанин Антон Дерлюк.

