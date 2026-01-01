На Волині мотоцикл врізався у припарковану автівку, загинув чоловік. ФОТО

У місті Рожище на Волині сталася нічна смертельна ДТП за участі мотоцикла.

Автопригода сталась 7 квітня, близько 01:00 години. Про це повідомили у поліції Волині

Водій мотоцикла Honda не впорався з керуванням та зіткнувся з припаркованим автомобілем.

Відомо, що на мотоциклі перебувало двоє осіб. Один з них, 30-річний місцевий житель - загинув на місці події. Інший - наразі перебуває у лікарні. 
За фактом ДТП слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 КК України. Триває досудове розслідування, встановлюються всі обставини аварії.

Вибір редактора
Що задекларувала директорка Шацького нацпарку Христецька, яку вже кілька років судять за незаконне збагачення
Що у декларації Катерини Шкльоди, яка виконуватиме обов'язки Луцького міського голови
Після розслідування про бізнес родини звільнилася керівниця БЕБ на Волині Лариса Ревіна
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Де на Волині воїнам безоплатно полікувати та протезувати зуби. СПИСОК
Волинянин керує підрозділом, який виганяє росіян з Дніпропетровщини
«Вилазили через задні двері»: у Луцьку дерево розтрощило автівку з подружжям всередині (відео)
8 квітня на Волині: гортаючи календар
