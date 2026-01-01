На Волині мотоцикл врізався у припарковану автівку, загинув чоловік. ФОТО

У місті Рожище на Волині сталася нічна смертельна ДТП за участі мотоцикла.Автопригода сталась 7 квітня, близько 01:00 години. Про це повідомили у поліції ВолиніВодій мотоцикла Honda не впорався з керуванням та зіткнувся з припаркованим автомобілем.Відомо, що на мотоциклі перебувало двоє осіб. Один з них, 30-річний місцевий житель - загинув на місці події. Інший - наразі перебуває у лікарні.За фактом ДТП слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 КК України. Триває досудове розслідування, встановлюються всі обставини аварії.