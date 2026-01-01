Де на Волині воїнам безоплатно полікувати та протезувати зуби. СПИСОК

На Волині захисники та захисниці можуть скористатися послугою безоплатного зуболікування та зубопротезування.Про це повідомили на сторінці Волинської ОВА.В Україні триває реалізація державної програми безоплатного стоматологічного лікування та зубопротезування для Захисників і Захисниць. Уже тисячі військовослужбовців скористалися можливістю отримати якісну стоматологічну допомогу за кошти держави.Програма охоплює повний спектр послуг – від діагностики та лікування до виготовлення і встановлення зубних протезів, що дозволяє комплексно відновити здоров’я ротової порожнини.Послуги надаються безоплатно у медичних закладах, які мають договори з Національною службою здоров’я України.Скористатися програмою можуть: