«Вилазили через задні двері»: у Луцьку дерево розтрощило автівку з подружжям всередині (відео)
Сьогодні, 01:15
У Луцьку через сильний порив вітру дерево вирвало з корінням і воно впало на автомобіль. Інцидент стався 7 квітня на проспекті Молоді.
У момент події водій саме пропускав пішохода, коли різкий порив вітру повалив дерево просто на машину. Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Конкурент Волинь».
«Все сталося раптово. Порив вітру – і дерево лягло миттєво. Ми виходили вже через задні двері, дружина дуже злякалася», – розповів власник авто Володимир.
Унаслідок падіння дерева транспортний засіб зазнав значних пошкоджень: зім’ятий дах і капот, тріснуте лобове скло. За словами чоловіка, коріння дерева було повністю гнилим, що могло стати причиною його падіння.
Найбільша проблема – ремонт доведеться оплачувати самостійно, адже страховка такі випадки не покриває. Власнику радять звертатися до відповідних служб або відстоювати свої права у суді.
На місце події прибув начальник відділу благоустрою департаменту ЖКГ Іван Козак. За його словами, для визволення автівки залучили спецтехніку, яка мала підняти стовбур, аби машина змогла виїхати. Після цього комунальники розпочали розкряжування та вивіз деревини.
Фахівці зазначають: подібних ситуацій можна було б уникнути, якби аварійні дерева вчасно обстежували та видаляли.
У момент події водій саме пропускав пішохода, коли різкий порив вітру повалив дерево просто на машину. Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Конкурент Волинь».
«Все сталося раптово. Порив вітру – і дерево лягло миттєво. Ми виходили вже через задні двері, дружина дуже злякалася», – розповів власник авто Володимир.
Унаслідок падіння дерева транспортний засіб зазнав значних пошкоджень: зім’ятий дах і капот, тріснуте лобове скло. За словами чоловіка, коріння дерева було повністю гнилим, що могло стати причиною його падіння.
Найбільша проблема – ремонт доведеться оплачувати самостійно, адже страховка такі випадки не покриває. Власнику радять звертатися до відповідних служб або відстоювати свої права у суді.
На місце події прибув начальник відділу благоустрою департаменту ЖКГ Іван Козак. За його словами, для визволення автівки залучили спецтехніку, яка мала підняти стовбур, аби машина змогла виїхати. Після цього комунальники розпочали розкряжування та вивіз деревини.
Фахівці зазначають: подібних ситуацій можна було б уникнути, якби аварійні дерева вчасно обстежували та видаляли.