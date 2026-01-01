Підтвердили загибель 22-річного воїна з Волині Олександра Омелянчука

Війна забрала життя молодого військовослужбовця з Волині Олександра Омелянчука.Про це повідомив Ратнівський селищний голова"З глибоким болем і невимовним сумом повідомляємо про загибель нашого земляка, молодого Захисника України —, 29 серпня 2002 року народження, жителя села Доманове. Із 29 листопада 2024 року Олександр вважався зниклим безвісти за особливих обставин… Довгі місяці надії, віри й очікування обірвалися страшною звісткою. На жаль, підтвердилася найболючіша правда — наш Герой повертається додому «НА ЩИТІ». Йому було лише 22… Молодий, щирий, з відкритим серцем і великими мріями, які безжально обірвала війна. Він віддав найдорожче — своє життя — за нашу свободу, за мирне небо, за майбутнє кожного з нас", - йдеться у дописі.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.