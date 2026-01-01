Підтвердили загибель 22-річного воїна з Волині Олександра Омелянчука
07 квітня, 23:12
Війна забрала життя молодого військовослужбовця з Волині Олександра Омелянчука.
Про це повідомив Ратнівський селищний голова Віталій Бірук.
"З глибоким болем і невимовним сумом повідомляємо про загибель нашого земляка, молодого Захисника України — Омелянчука Олександра Олександровича, 29 серпня 2002 року народження, жителя села Доманове. Із 29 листопада 2024 року Олександр вважався зниклим безвісти за особливих обставин… Довгі місяці надії, віри й очікування обірвалися страшною звісткою. На жаль, підтвердилася найболючіша правда — наш Герой повертається додому «НА ЩИТІ». Йому було лише 22… Молодий, щирий, з відкритим серцем і великими мріями, які безжально обірвала війна. Він віддав найдорожче — своє життя — за нашу свободу, за мирне небо, за майбутнє кожного з нас", - йдеться у дописі.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
