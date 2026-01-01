В громаді на Волині ветеринари подвірно щеплювали тварин від сказу

На Волині від початку року вакцинували від сказу понад 12 тисяч домашніх тварин. Ветеринари відвідали 100 із 360 запланованих населених пунктів.

Про це Суспільному розповів провідний лікар обласної державної лікарні ветеринарної медицини Микола Максимчук.

6 квітня ветеринари працювали у селі Піддубці Луцького району. Окрім вакцинації котів та собак також напували домашніх курей вакциною від грипу птиці, від Ньюкаслської хвороби.

У господарстві Олександра Баша — 25 курей, кіт та два собаки. Усі вони отримали вакцину.

"Це треба, бо сказ в Україні йде, — каже волинянин. — Тут не треба відмовлятися".

Зі слів Миколи Максимчука, щеплення проти сказу для котів і собак роблять вакциною, якою забезпечує держава.

Жителька Піддубців Тетяна Сорока має чотирьох котів. Каже: котики живуть в хаті, але щоб убезпечити їх і родину від хвороби, вирішила вакцинувати.

Довідково: Сказ — одне з найнебезпечніших вірусних захворювань для тварин та людей, що супроводжується тяжким ураженням центральної нервової системи. У разі зволікання з наданням медичної допомоги недуга закінчується летально. Людина заражається сказом лише під час контакту з хворою твариною через укус, або ослинення шкіри.

