Росіяни почали планувати буферну зону на Вінниччині з боку «Придністров’я»





Про це розповів заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса, пише



«Це вперше зафіксовано в них плани такого характеру. Відверто кажу, що панікувати тут не варто, тому що на цей момент я не бачу в них сил для реалізації всіх цих намірів», — сказав він.



За словами Паліси, очікується, що основна увага військ рф цього року буде зосереджена на Донбасі. І також за сприятливих умов окупанти будуть розвивати й нарощувати зусилля на Південному напрямку — це Олександрівський і весь Запорізький напрямок.



«Що стосується їхніх подальших намірів: у росіян залишається у планах створення буферної зони в Харківській, Сумській і Чернігівській областях, створення умов для спроби захоплення Запоріжжя та Херсонщини й у довгостроковій перспективі реалізувати свої агресивні амбіції із захоплення Миколаївської та Одеської областей», — сказав Паліса.



Однак він вважає, що в найближчій перспективі війська рф не зможуть вийти на адмінмежі Донецької області.



«Станом на зараз на один окупований квадратний кілометр у Донецькій області в них виходить 316 вбитих та поранених. Тобто, якщо порівняти напрямки головного удару минулого року та сьогодні, є зростання майже вдвічі. А їхні середньостатистичні втрати по лінії зіткнення на Донбасі збільшились майже втричі. Тому ви можете зробити висновки самі, які в них успіхи на Донецькому напрямку і з якими втратами», — сказав Паліса.



Просування окупаційних військ він назвав «мінімальними», а тактичні успіхи на кількох ділянках — «дуже символічними».



«Водночас я мушу відзначити, що, безумовно, на фронті зараз важко, нашим хлопцям важко, і я вдячний їм за витримку і за те, що вони роблять. Всі ці перераховані результати — це насамперед заслуга наших воїнів», — сказав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

