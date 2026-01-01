Ветеран війни з Волині відкрив квіткову студію

Ветеран війни з Волині відкрив квіткову студію
У Шацьку ветеран російсько-української війни Віктор Мелюх відкрив квіткову студію завдяки державному гранту. До роботи він залучив іншого ветерана — Максима Шпильового, який після поранення пересувається на протезі та нині працює кур’єром, доставляючи квіти навіть у віддалені села громади.

Про свій шлях від служби до власної справи Віктор Мелюх розповів Суспільному.

Чоловік приєднався до лав ЗСУ у березні 2022 року, служив у піхотному батальйоні на різних напрямках. У Донецькій області отримав численні контузії, після чого влітку 2024 року був звільнений зі служби. Каже: вже восени почав замислюватися над відкриттям власного бізнесу.

"В інтернеті прочитав, що держава дає гранти для ветеранів, і відразу почав думати над ідеєю", — говорить він.

Бізнес-план складав самотужки, користуючись інформацією з відкритих джерел, а також звертався по допомогу до центру зайнятості. З першої спроби отримати грант не вдалося — під час співбесіди йому відмовили.

"Відразу подав другу заявку. Я просто так не здаюся. В мене була впевненість, що я отримаю грант", — розповідає ветеран.

Друга спроба виявилася успішною. В травні 2025 року Віктор відкрив власну квіткову студію. За його словами, ідею саме такого бізнесу обрав невипадково. На той час у Шацьку працював лише один квітковий магазин.

"Після війни не хотілося чогось банального. Квіти — це завжди гарно. Хочеться приходити на роботу і розуміти, що це твоє місце, яке заспокоює", — каже він.
Ветеран війни з Волині відкрив квіткову студію

Улюбленими квітами Віктора є червоні троянди сорту "експлорер" — за їхній глибокий колір і аромат.

За умовами грантової програми підприємець мав працевлаштувати щонайменше двох людей. На посаду кур’єра він запросив знайомого ветерана Максима Шпильового. Чоловіку 29 років, він служив у морській піхоті. Ногу втратив внаслідок влучання FPV-дрона. Попри це, керує автомобілем і доставляє замовлення по всій громаді.

"Найбільше подобається їздити за кермом. Чим далі їхати — тим краще. Іноді доводиться їхати в села аж під білоруський кордон. Доставляю людям не просто квіти, а емоції", — каже Максим.

Як розповіла Суспільному консультантка роботодавців Шацько-Любомльського управління Ковельської філії обласного центру зайнятості Наталія Литвинюк, у Шацькій громаді є п’ятеро отримувачів грантів за програмою "Гранти для ветеранів та членів їхніх сімей".

"Це бізнеси різного напрямку: надання послуг, торгівля, виробництво. Гранти допомагають започаткувати або розвинути справу. Для ветеранів це один зі способів самозайнятості та самореалізації", — зазначає вона.

У центрі зайнятості додають: готові й надалі консультувати ветеранів та допомагати з написанням бізнес-планів — головне, щоб заявники відповідали умовам програми.
Ветеран війни з Волині відкрив квіткову студію

У Шацькій громаді ветеранський бізнес поступово розвивається, створюючи нові можливості для тих, хто повернувся з війни до мирного життя.

Вибір редактора
Що задекларувала директорка Шацького нацпарку Христецька, яку вже кілька років судять за незаконне збагачення
Що у декларації Катерини Шкльоди, яка виконуватиме обов'язки Луцького міського голови
Після розслідування про бізнес родини звільнилася керівниця БЕБ на Волині Лариса Ревіна
Усі новини на тему "Вибір редактора"
