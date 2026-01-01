Ветеран війни з Волині відкрив квіткову студію

Віктор Мелюх відкрив квіткову студію завдяки державному гранту. До роботи він залучив іншого ветерана — Максима Шпильового, який після поранення пересувається на протезі та нині працює кур’єром, доставляючи квіти навіть у віддалені села громади.



Про свій шлях від служби до власної справи Віктор Мелюх розповів



Чоловік приєднався до лав ЗСУ у березні 2022 року, служив у піхотному батальйоні на різних напрямках. У Донецькій області отримав численні контузії, після чого влітку 2024 року був звільнений зі служби. Каже: вже восени почав замислюватися над відкриттям власного бізнесу.



"В інтернеті прочитав, що держава дає гранти для ветеранів, і відразу почав думати над ідеєю", — говорить він.



Бізнес-план складав самотужки, користуючись інформацією з відкритих джерел, а також звертався по допомогу до центру зайнятості. З першої спроби отримати грант не вдалося — під час співбесіди йому відмовили.



"Відразу подав другу заявку. Я просто так не здаюся. В мене була впевненість, що я отримаю грант", — розповідає ветеран.



Друга спроба виявилася успішною. В травні 2025 року Віктор відкрив власну квіткову студію. За його словами, ідею саме такого бізнесу обрав невипадково. На той час у Шацьку працював лише один квітковий магазин.



"Після війни не хотілося чогось банального. Квіти — це завжди гарно. Хочеться приходити на роботу і розуміти, що це твоє місце, яке заспокоює", — каже він.



Улюбленими квітами Віктора є червоні троянди сорту "експлорер" — за їхній глибокий колір і аромат.



За умовами грантової програми підприємець мав працевлаштувати щонайменше двох людей. На посаду кур’єра він запросив знайомого ветерана Максима Шпильового. Чоловіку 29 років, він служив у морській піхоті. Ногу втратив внаслідок влучання FPV-дрона. Попри це, керує автомобілем і доставляє замовлення по всій громаді.



"Найбільше подобається їздити за кермом. Чим далі їхати — тим краще. Іноді доводиться їхати в села аж під білоруський кордон. Доставляю людям не просто квіти, а емоції", — каже Максим.



Як розповіла Суспільному консультантка роботодавців Шацько-Любомльського управління Ковельської філії обласного центру зайнятості Наталія Литвинюк, у Шацькій громаді є п’ятеро отримувачів грантів за програмою "Гранти для ветеранів та членів їхніх сімей".



"Це бізнеси різного напрямку: надання послуг, торгівля, виробництво. Гранти допомагають започаткувати або розвинути справу. Для ветеранів це один зі способів самозайнятості та самореалізації", — зазначає вона.



У центрі зайнятості додають: готові й надалі консультувати ветеранів та допомагати з написанням бізнес-планів — головне, щоб заявники відповідали умовам програми.



У Шацькій громаді ветеранський бізнес поступово розвивається, створюючи нові можливості для тих, хто повернувся з війни до мирного життя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію