На Волині рятувальники ліквідували наслідки негоди: зірвало дах у будинку культури, школі та бібліотеці

Рятувальники Волині ліквідовували наслідки негоди.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.7 квітня рятувальники області чотири рази виїжджали для демонтажу небезпечних елементів покрівель будівель, пошкоджених внаслідок погодних умов.Роботи з демонтажу небезпечних елементів покрівель проводилися у будинку культури в с. Брани Луцького району, в одній зі шкіл м. Луцька, у медичному закладі селища Локачі та у публічній бібліотеці м. Володимира.Вогнеборці за допомогою автодрабини, підйомника та пожежних драбин піднялися на покрівлі та демонтували небезпечні конструкції, усунувши загрозу для людей.Від ДСНС залучались 4 од. техніки та 14 чол. о/сПотерпілих немає.