На Волині рятувальники ліквідували наслідки негоди: зірвало дах у будинку культури, школі та бібліотеці

Рятувальники Волині ліквідовували наслідки негоди.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

7 квітня рятувальники області чотири рази виїжджали для демонтажу небезпечних елементів покрівель будівель, пошкоджених внаслідок погодних умов.

Роботи з демонтажу небезпечних елементів покрівель проводилися у будинку культури в с. Брани Луцького району, в одній зі шкіл м. Луцька, у медичному закладі селища Локачі та у публічній бібліотеці м. Володимира.

Вогнеборці за допомогою автодрабини, підйомника та пожежних драбин піднялися на покрівлі та демонтували небезпечні конструкції, усунувши загрозу для людей.
Від ДСНС залучались 4 од. техніки та 14 чол. о/с
Потерпілих немає.
