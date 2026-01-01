На Волині рятувальники ліквідували наслідки негоди: зірвало дах у будинку культури, школі та бібліотеці
Сьогодні, 10:19
Рятувальники Волині ліквідовували наслідки негоди.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
7 квітня рятувальники області чотири рази виїжджали для демонтажу небезпечних елементів покрівель будівель, пошкоджених внаслідок погодних умов.
Роботи з демонтажу небезпечних елементів покрівель проводилися у будинку культури в с. Брани Луцького району, в одній зі шкіл м. Луцька, у медичному закладі селища Локачі та у публічній бібліотеці м. Володимира.
Вогнеборці за допомогою автодрабини, підйомника та пожежних драбин піднялися на покрівлі та демонтували небезпечні конструкції, усунувши загрозу для людей.
Від ДСНС залучались 4 од. техніки та 14 чол. о/с
Потерпілих немає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
