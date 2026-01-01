Як у кіно: лікарі швидкої на Волині врятували жінку завдяки електрокардіоверсії

На лінію «103» надійшов виклик з села Біличі Володимирського району про те, що у жінки сильний біль за грудиною.Про це у фейсбуці повідомив Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.Бригада пункту Іваничі Нововолинського відділення ЕМД миттєво виїхала на виклик. По приїзду жінка скаржилася на часте серцебиття, задишку, відчуття нестачі повітря, запаморочення.Після проведення огляду парамедики встановили попередній діагноз - пароксизм шлуночкової тахікардії, кардіогенний шок. Бригада оперативно та злагоджено забезпечила внутрішньовенний доступ, кардіомоніторинг, здійснила анальгоседацію.Після цього провела синхронізовану електричну кардіоверсію з розрядом 120Дж, а потім 150Дж. Результат – відновлення синусового ритму. Жінку в стабільному стані доставили у заклад охорони здоров`я.