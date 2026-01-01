У Міноборони прокоментували помилковий облік і розшук жінок





Про це повідомила пресслужба Міноборони у відповіді на запит «Радіо Свобода», пише



У міністерстві кажуть, що до помилок могли призвести зміни в законодавстві: в період з грудня 2021 року по березень 2022 року діяли норми, що передбачали ширший перелік спеціальностей для обов’язкового обліку. Згодом ці норми змінили на користь добровільного принципу (крім медиків), проте дані на підставі інформації від закладів освіти й державних органів уже могли бути внесені до Реєстру.



Крім того, як кажуть в Міноборони, до помилкового внесення в реєстр могли призвести технічні й людські чинники.



«Щодо випадку з громадянкою України, який набув значного суспільного резонансу, зазначену особу було поставлено на облік, передано в розшук та скасовано розшук працівниками Харківського ТЦК і СП», — зазначили в МОУ.



У командуванні заявили, що в законодавстві України не відбулося ніяких змін щодо регулювання цього процесу, і жінки можуть долучитися до лав ЗСУ виключно за власним бажанням.



У пресслужбі додали, що Міністерство оборони й військове керівництво реагують на згадані випадки, проводячи службові перевірки та готуючи нормативні зміни.



Що робити, якщо вас помилково оголосили в розшук?



Як заявили в Міноборони, якщо людина вважає, що її поставили на облік без належних підстав або дані в системі «Оберіг» є некоректними, рекомендується:



скористатися послугою «Виправлення даних онлайн» у застосунку «Резерв +»;



якщо немає реакції на онлайн-заявку, потрібно подати письмову заяву про уточнення (виправлення) відомостей до ТЦК і СП за місцем проживання;



додатково направити копію звернення до Генерального штабу ЗСУ;

оскаржити рішення або дії посадових осіб в адміністративному або судовому порядку.



«Міністерство оборони України забезпечує розгляд таких звернень і вживає заходів щодо виправлення можливих неточностей, зокрема, пов’язаних з обробкою даних або їхнім перенесенням до електронних систем. Водночас зазначені зміни спрямовані на удосконалення системи військового обліку та створення умов для реалізації громадянами свого обов’язку щодо захисту України», — йдеться в повідомленні.



Що відомо про помилковий облік і розшук жінок?



Один із таких випадків трапився із киянкою Іриною Харациді-Логіновою. Жінка стверджує, що її безпідставно внесли до реєстру військовозобов’язаних, хоч вона не має медичної чи фармацевтичної освіти й не ставала на облік. Попри це, її подали в розшук за ухилення від служби.



Народний депутат Олександр Федієнко стверджував, що таких випадків було вже понад 50.



Водночас Командування Сухопутних військ ЗСУ запевнило, що не готуються до мобілізації жінок і не розробляють жодних механізмів, спрямованих на це.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністерство оборони України заявляє, що проаналізувало випадки помилкового перебування жінок на військовому обліку й у статусі «в розшуку» і виявило чинники, які до цього призвели.Про це повідомила пресслужба Міноборони у відповіді на запит «Радіо Свобода», пише Громадське У міністерстві кажуть, що до помилок могли призвести зміни в законодавстві: в період з грудня 2021 року по березень 2022 року діяли норми, що передбачали ширший перелік спеціальностей для обов’язкового обліку. Згодом ці норми змінили на користь добровільного принципу (крім медиків), проте дані на підставі інформації від закладів освіти й державних органів уже могли бути внесені до Реєстру.Крім того, як кажуть в Міноборони, до помилкового внесення в реєстр могли призвести технічні й людські чинники.«Щодо випадку з громадянкою України, який набув значного суспільного резонансу, зазначену особу було поставлено на облік, передано в розшук та скасовано розшук працівниками Харківського ТЦК і СП», — зазначили в МОУ.У командуванні заявили, що в законодавстві України не відбулося ніяких змін щодо регулювання цього процесу, і жінки можуть долучитися до лав ЗСУ виключно за власним бажанням.У пресслужбі додали, що Міністерство оборони й військове керівництво реагують на згадані випадки, проводячи службові перевірки та готуючи нормативні зміни.Як заявили в Міноборони, якщо людина вважає, що її поставили на облік без належних підстав або дані в системі «Оберіг» є некоректними, рекомендується:скористатися послугою «Виправлення даних онлайн» у застосунку «Резерв +»;якщо немає реакції на онлайн-заявку, потрібно подати письмову заяву про уточнення (виправлення) відомостей до ТЦК і СП за місцем проживання;додатково направити копію звернення до Генерального штабу ЗСУ;оскаржити рішення або дії посадових осіб в адміністративному або судовому порядку.«Міністерство оборони України забезпечує розгляд таких звернень і вживає заходів щодо виправлення можливих неточностей, зокрема, пов’язаних з обробкою даних або їхнім перенесенням до електронних систем. Водночас зазначені зміни спрямовані на удосконалення системи військового обліку та створення умов для реалізації громадянами свого обов’язку щодо захисту України», — йдеться в повідомленні.Один із таких випадків трапився із киянкою Іриною Харациді-Логіновою. Жінка стверджує, що її безпідставно внесли до реєстру військовозобов’язаних, хоч вона не має медичної чи фармацевтичної освіти й не ставала на облік. Попри це, її подали в розшук за ухилення від служби.Народний депутатстверджував, що таких випадків було вже понад 50.Водночас Командування Сухопутних військ ЗСУ запевнило, що не готуються до мобілізації жінок і не розробляють жодних механізмів, спрямованих на це.

