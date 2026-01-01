У волинянина вилучили підпільне куриво на 700 тисяч
Сьогодні, 16:26
Перед судом за оборудки із контрафактними цигарками на Волині постав місцевий мешканець.
Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура у телеграмі.
За процесуального керівництва прокурорів Волинської обласної прокуратури викрито волинянина, який здійснював незаконні дії з підакцизними товарами.
Встановлено, що чоловік через мережу Інтернет придбав з метою подальшого збуту більше 8500 пачок незаконно виготовлених тютюнових виробів без марок акцизного податку та зберігав їх в орендованому складському приміщенні в одному з сіл Луцького району.
Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили у нього контрафактний товар вартістю близько 700 тисяч гривень.
На вилучену продукцію накладено арешт.
Волинянину інкриміновано незаконне придбання, зберігання та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України).
Кримінальне провадження направлено до суду.
Вибір редактора
Останні новини
У Міноборони прокоментували помилковий облік і розшук жінок
Сьогодні, 16:48
У волинянина вилучили підпільне куриво на 700 тисяч
Сьогодні, 16:26
Рада продовжила військовий збір на 3 роки після війни
Сьогодні, 16:16
Як готують воїнів у луцькій бригаді НГУ: з’явилися фото
Сьогодні, 16:00