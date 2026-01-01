У волинянина вилучили підпільне куриво на 700 тисяч

Перед судом за оборудки ізна Волині постав місцевий мешканець.Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура у телеграмі.За процесуального керівництва прокурорів Волинської обласної прокуратури викрито волинянина, який здійснював незаконні дії з підакцизними товарами.Встановлено, що чоловік через мережу Інтернет придбав з метою подальшого збуту більше 8500 пачок незаконно виготовлених тютюнових виробів без марок акцизного податку та зберігав їх в орендованому складському приміщенні в одному з сіл Луцького району.Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили у нього контрафактний товар вартістю близько 700 тисяч гривень.На вилучену продукцію накладено арешт.Волинянину інкриміновано незаконне придбання, зберігання та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України).Кримінальне провадження направлено до суду.