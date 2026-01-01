Як готують воїнів у луцькій бригаді НГУ: з’явилися фото

Перший базовий курс бойової підготовки у луцькій 20-ій бригаді «Любарт» у складі 1-го корпусу НГУ «Азов» — стартував.Про це військова частина повідомила у телеграмі.Це початок шляху для рекрутів, якіі «Азов». Вони вже стали до навчання під керівництвом досвідчених інструкторів — бійців «Любарта» й «Азову» з реальним бойовим досвідом та за підтримки Батальйону вишколу особового складу 1-го корпусу НГУ «Азов».Нульовий день — це іспит на стійкість. Інтенсивні фізичні навантаження, стрес, перевірка витривалості та здатності діяти в команді. Ті, хто витримають «нульовий день», отримають право пройти цей шлях до кінця й стати частиною нашої бойової родини.Попереду — тижні напруженої підготовки: тактика, робота зі зброєю, медицина, інженерія та БПЛА — усе, що потрібно в реаліях сучасної війни.