Як готують воїнів у луцькій бригаді НГУ: з’явилися фото

Перший базовий курс бойової підготовки у луцькій 20-ій бригаді «Любарт» у складі 1-го корпусу НГУ «Азов» — стартував.

Про це військова частина повідомила у телеграмі.

Це початок шляху для рекрутів, які обрали «Любарт» і «Азов». Вони вже стали до навчання під керівництвом досвідчених інструкторів — бійців «Любарта» й «Азову» з реальним бойовим досвідом та за підтримки Батальйону вишколу особового складу 1-го корпусу НГУ «Азов».

Нульовий день — це іспит на стійкість. Інтенсивні фізичні навантаження, стрес, перевірка витривалості та здатності діяти в команді. Ті, хто витримають «нульовий день», отримають право пройти цей шлях до кінця й стати частиною нашої бойової родини.

Попереду — тижні напруженої підготовки: тактика, робота зі зброєю, медицина, інженерія та БПЛА — усе, що потрібно в реаліях сучасної війни.


Вибір редактора
Що задекларувала директорка Шацького нацпарку Христецька, яку вже кілька років судять за незаконне збагачення
Що у декларації Катерини Шкльоди, яка виконуватиме обов'язки Луцького міського голови
Після розслідування про бізнес родини звільнилася керівниця БЕБ на Волині Лариса Ревіна
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У волинянина вилучили підпільне куриво на 700 тисяч
Сьогодні, 16:26
Рада продовжила військовий збір на 3 роки після війни
Сьогодні, 16:16
Як готують воїнів у луцькій бригаді НГУ: з’явилися фото
Сьогодні, 16:00
Продавав службове пальне: судили ексначальника сектору патрульної поліції в Луцьку
Сьогодні, 15:42
Підпільна торгівля контрафактом на Волині велася через кур’єрські служби
Сьогодні, 15:24
