У Луцьку урочисто вручили шеврони бійцям «Любарта»

У Луцьку відбулося урочисте вручення шевронів та державних нагород бійцямНГУ.Про це у телеграмі повідомила військова частина.Древні стіни Луцька стали місцем, що поєднало сторінки славетного минулого з героїчним сьогоденням.Саме тут, у місті, з якого розпочалася історія 20 бригади «Любарт» 1 корпусу НГУ «Азов», відбулося урочисте вручення бригадних шевронів та державних нагород бійцям підрозділів. Подія пройшла серед стін, які пам’ятають боротьбу й звитягу попередніх поколінь.«Для кожного воїна отримати шеврон і нагороду — велика честь. Це знак визнання мужності, витримки та відданості службі — символи сміливості, честі й братерства, які нагадують про шлях, що вже пройдено, і про відповідальність за те, що попереду. Славетне минуле надихає. Сьогодення творить нову історію», - зазначили у бригаді «Любарт».