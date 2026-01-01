У Луцьку відкриють виставку картин ветерана з ампутаціями обох рук

У Луцьку відкриють виставку картин ветерана з ампутаціями обох рук
Завтра, 7 березня, в арт-галереї "ЦУМ" у Луцьку відкриється персональна виставка бійця Володимира Симанишина на підтримку онкохворих дтей.

У липні 2023 року на передовій чоловік втратив дві руки, картини почав писати в лікарні під час реабілітації, пише Суспільне.

Як розповів Володимир Симанишин, відвідувачі виставки зможуть побачити понад 40 робіт та задонатити на підтримку онкохворих дітей.

Усі картини чоловік почав малювати після отриманого поранення. Пішов служити добровольцем у 27 років. Щоб захищати Україну повернувся з-за кордону. У травні 2022 року долучився до Сил Спеціальних операцій, брав участь у боях за Северодонецьк.

Спочатку був водієм, потім розвідником, у 2023 році перекваліфікувався на сапера. У липні 2023 року отримав поранення від FPV дрона.

"Мені лікарі сказали, що його переводять у лікарню до Києва, бо в нього проблеми з зором, а про те, що з руками — мені лікарі не сказали", — пригадує ці події мама Володимира Симанишина Надія.

Керівниця благодійного фонду з "Богом в серці" Марія Бадалян Володимира Симанишина знала до початку повномасштабного вторгнення. Разом допомагали онкохворим дітям. Нині жінка допомагає організовувати демобілізованому бійцю персональну виставку картин у Луцьку. Вона також була першою людиною, хто приїхав до нього в лікарню після поранення.

"Коли Володю поранило, мама не встигала одразу приїхати в лікарню, їй було важко дібратися з села, саме у ці дні, коли його вже з Дніпра перевели в Київ, в госпіталь. Приїхала перша я, нас це близило", — каже Марія Бадалян.

Час реабілітації був довготривалим, каже Володимир Симанишин, допомогла творчість.

"Я не можу сказати точно скільки картин я намалював, бо це, мабуть, більше 50 точно. На виставці у Луцьку буде 40 приблизно. Багато віддав на аукціони, або друзям просто, які служать, або на благодійні ярмарки, на допомогу ЗСУ, або дітям онкохворим", — говорить художник.

З його слів, тематика картин різна — багато пейзажів, є символічні, є християнські, фантазії, присвячені якимось конкретним подіям або конкретним переживанням, які були під час лікування.

Виставка триватиме до 20 березня в арт-галереї у Цумі.



