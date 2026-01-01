На Волині пенсіонер засіяв землю пшеницею біля озера





Як йдеться у вироку від 26 лютого, у квітні 2025 року Сергій Васевич у межах прибережної смуги озера Борове поблизу села Крижівка Луцького району обробив 0,6 га землі та посіяв там пшеницю.



За даними слідства, обвинувачений не мав жодних дозвільних документів, тому його дії кваліфікували як самовільне зайняття земельної ділянки. Своїми діями він завдав Рожищенській тергромаді шкоди на 4540 грн.



Суд урахував до пом’якшувальних обставин: щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину та добровільне відшкодування завданої шкоди. Крім того, чоловік раніше не притягувався до кримінальної відповідальності та є учасником бойових дій.



Суддя Наталія Шептицька визнала пенсіонера винним за ч. 2 ст. 197-1 ККУ (самовільне зайняття земельної ділянки в охоронній зоні) та призначила йому 34 тис. грн штрафу. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

