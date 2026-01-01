Підпільна торгівля контрафактом на Волині велася через кур’єрські служби

Детективи Бюро економічної безпеки на Волині викрили та припинили канал, який діяв через кур’єрські служби.Про це у телеграмі повідомляє БЕБ.Слідством встановлено, що до протиправної діяльності причетні двоє жителів Волині. Вони пересилали тютюнові вироби без марок акцизного податку замовникам через кур’єрські служби по всій території України.Під час обшуків вилучено 23 тис. пачок сигарет орієнтовною вартістю 1,8 млн грн, а також три транспортні засоби, якими перевозили незаконно виготовлену продукцію. На вилучене майно накладено арешт.Одному з фігурантів уже повідомлено про підозру. Чоловік визнав свою вину та добровільно перерахував 100 тис. грн на потреби ЗСУ. Обвинувальний акт щодо нього разом з угодою про визнання винуватості скеровано до суду.Досудове розслідування щодо іншого учасника схеми триває. Процесуальне керівництво здійснює Волинська обласна прокуратура.