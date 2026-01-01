Завтра, 8 квітня, у Луцьку прощатимуться з Героєм Сергієм Макаруком

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

У середу, 8 квітня, об 11 годині у Свято-Феодосіївській церкві у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Сергія Святославовича Макарука (30.05.1968 р.н.), який загинув 2 квітня в районі населеного пункту Ямне Сумської області.

8 квітня о 10.10 год тіло загиблого траурним кортежем перевезуть з приміщення Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи (вул. Стефаника) до будинку на вул. Севастопольській, де жив Герой, а потім - до Свято-Феодосіївської церкви.

Поховають Сергія Макарука у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

Колектив інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.


