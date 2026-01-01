Продавав службове пальне: судили ексначальника сектору патрульної поліції в Луцьку

Олександру Бардасю, який продавав службове пальне. За скоєне йому призначили 5 років ув’язнення, однак звільнили від відбування покарання з іспитовим терміном.



Про це пише



Як йдеться у вироку від 1 квітня, посадовець організував схему продажу дизельного пального, яке належало патрульній поліції. Для цього він передав паливні картки сторонній людині, яка не знала про незаконне походження пального, та доручив продавати його місцевим жителям за ціною на 10 грн нижчою за ринкову.



Щоб уникнути викриття, Олександр Бардась обмежив обсяги продажу до 40 літрів на добу та вимагав передавати йому чеки й готівку. У такий спосіб з травня по жовтень 2025 року він привласнив 8 620 літрів дизельного пального. Загальна сума збитків становить понад 330 тис. грн.



Під час досудового розслідування обвинувачений визнав вину, розкаявся, сприяв слідству та повністю відшкодував збитки. Також він зобов’язався перерахувати 250 тис. грн на потреби Збройних Сил України.



Суддя Олеся Калькова визнала поліцейського винним за ч. 4 ст. 191 КК України (привласнення майна з використанням службового становища в умовах воєнного стану) та призначила 5 років позбавлення волі з забороною обіймати керівні посади протягом двох років. Водночас звільнила його від відбування покарання з іспитовим терміном на 1 рік і 6 місяців. Вирок ще можна оскаржити в апеляції.

Луцький міськрайонний суд виніс вирок ексначальнику сектору транспортного забезпечення Управління патрульної поліції у Волинській області, який продавав службове пальне. За скоєне йому призначили 5 років ув'язнення, однак звільнили від відбування покарання з іспитовим терміном.

