Боєць з Волині встиг приїхати з передової на народження первістка. ФОТО
Сьогодні, 14:54
У родині поліцейського-добровольця стрілецького батальйону Назара Крикавського - радісна подія: він вперше став батьком. Сьогодні з пологового будинку виписали його дружину Яну з новонародженим сином.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Хлопчик народився вагою 4100 грамів. Малюка планують назвати Данилом.
Ще зовсім недавно ми спілкувалися з Назаром. Тоді він ділився очікуванням батьківства і зізнавався: хвилюється, що може не побачити сина у перші дні його життя, адже вирушав виконувати завдання на передову.
Втім, цього разу доля розпорядилася інакше. Керівництво пішло назустріч, і Назару вдалося приїхати додому.
Він встиг - за 15 хвилин до народження сина Назар був уже поруч із дружиною.
Сьогодні біля пологового будинку у Нововолинську на молоде подружжя з немовлям чекали рідні, колеги та побратими Назара. З квітами, подарунками та щирими обіймами вони зустріли нове життя, яке стало ще одним символом віри у майбутнє.
Сьогодні Назар тримає на руках маленького сина. А вже завтра знову вирушає на Схід - туди, де разом із побратимами продовжує боронити країну.
Щиро вітаємо сімʼю Крикавських з народженням первістка, бажаємо міцного здоров’я, затишку, спокою і щасливого дитинства маленькому Данилу під мирним українським небом.
