Ґвалтівник 7-річної дівчинки на Волині отримав 15 років

На Волині7-річної дівчинки засуджено до п’ятнадцяти років позбавлення волі.Про це повідомляє відділ інформаційної політики обласної прокуратуриЗа підтримання публічного обвинувачення ювенальними прокурорами Володимирської окружної прокуратури Волинської області суд визнав 32-річного волинянина винуватим у зґвалтуванні 7-річної дівчинки та в сексуальному насильстві щодо неї (ч. 4 ст. 152, ч.6 ст.153 КК України).Чоловікові призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі.Доведено, що влітку 2024 року він в одному з сіл Володимирського району завів у нежитлове приміщення та зґвалтував дитину своєї знайомої.Окрім того, він чинив щодо дівчинки й інші насильницькі дії сексуального характеру.Обвинувачений перебуває під вартою.Судовий розгляд у провадженні проводився із дотриманням усіх вимог законодавства про правосуддя, дружнє до дитини, аби не викликати повторного травмування дівчинки, яка зазнала насильства.Інформацію про кривдника дитини буде включено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.