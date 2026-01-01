Підтвердили загибель на Харківщині військового з Волині

Сергія Ковальчука.



Про це у фейсбуці повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.



«На жаль, війна забрала ще одного нашого Захисника», - зазначив міський голова.



За його словами, 4 квітня 2026 року на Харківщині загинув Герой Сергій Ковальчук, 1993 року народження. Житель селища Благодатне.



«Висловлюю щирі співчуття родині та побратимам. Вічна памʼять Герою!» - додав Карпус.



Інформація щодо прибуття тіла та чину поховання буде згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

