Підтвердили загибель на Харківщині військового з Волині

Підтвердили загибель на Харківщині військового з Волині
У боях із російськими загарбниками на Харківщині обірвалося життя військовослужбовця з Волині Сергія Ковальчука.

Про це у фейсбуці повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

«На жаль, війна забрала ще одного нашого Захисника», - зазначив міський голова.

За його словами, 4 квітня 2026 року на Харківщині загинув Герой Сергій Ковальчук, 1993 року народження. Житель селища Благодатне.

«Висловлюю щирі співчуття родині та побратимам. Вічна памʼять Герою!» - додав Карпус.

Інформація щодо прибуття тіла та чину поховання буде згодом.

Підтвердили загибель на Харківщині військового з Волині

