Підтвердили загибель на Харківщині військового з Волині
Сьогодні, 14:26
У боях із російськими загарбниками на Харківщині обірвалося життя військовослужбовця з Волині Сергія Ковальчука.
Про це у фейсбуці повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
«На жаль, війна забрала ще одного нашого Захисника», - зазначив міський голова.
За його словами, 4 квітня 2026 року на Харківщині загинув Герой Сергій Ковальчук, 1993 року народження. Житель селища Благодатне.
«Висловлюю щирі співчуття родині та побратимам. Вічна памʼять Герою!» - додав Карпус.
Інформація щодо прибуття тіла та чину поховання буде згодом.
Про це у фейсбуці повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
«На жаль, війна забрала ще одного нашого Захисника», - зазначив міський голова.
За його словами, 4 квітня 2026 року на Харківщині загинув Герой Сергій Ковальчук, 1993 року народження. Житель селища Благодатне.
«Висловлюю щирі співчуття родині та побратимам. Вічна памʼять Герою!» - додав Карпус.
Інформація щодо прибуття тіла та чину поховання буде згодом.
Вибір редактора
Останні новини
Ґвалтівник 7-річної дівчинки на Волині отримав 15 років
Сьогодні, 15:02
Підтвердили загибель на Харківщині військового з Волині
Сьогодні, 14:26
Другий рівень небезпечності: волинян попередили про заморозки
Сьогодні, 14:12