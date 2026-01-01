У Луцьку відновили опалення у 36 дитячих садочках та двох медичних закладах

З огляду на пониження температури зовнішнього повітря, у Луцьку відновлено теплопостачання об’єктів соціальної сфери.

Про це повідомила секретар Луцької міської ради Катерина Шкльода.

Станом на ранок опалення відновлено у 36 із 39 закладів дошкільної освіти (для трьох закладів відсутня технічна можливість відновлення теплопостачання).

У зв’язку з похолоданням, а також з огляду на офіційні звернення, подачу теплоносія відновлено для Луцького клінічного пологового будинку та Волинського обласного госпіталю для ветеранів війни.

За потреби та у разі надходження відповідних звернень, ДКП «Луцьктепло» готове відновити теплопостачання й для інших закладів охорони здоров’я.

Нагадаємо, що опалювальний сезон у місті припинили 31 березня.

