У Луцьку відновили опалення у 36 дитячих садочках та двох медичних закладах
Сьогодні, 14:00
З огляду на пониження температури зовнішнього повітря, у Луцьку відновлено теплопостачання об’єктів соціальної сфери.
Про це повідомила секретар Луцької міської ради Катерина Шкльода.
Станом на ранок опалення відновлено у 36 із 39 закладів дошкільної освіти (для трьох закладів відсутня технічна можливість відновлення теплопостачання).
У зв’язку з похолоданням, а також з огляду на офіційні звернення, подачу теплоносія відновлено для Луцького клінічного пологового будинку та Волинського обласного госпіталю для ветеранів війни.
За потреби та у разі надходження відповідних звернень, ДКП «Луцьктепло» готове відновити теплопостачання й для інших закладів охорони здоров’я.
Нагадаємо, що опалювальний сезон у місті припинили 31 березня.
