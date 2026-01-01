У Луцьку попрощалися з Героєм Андрієм Головченком
Сьогодні, 13:50
Сьогодні, 7 квітня, у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбулося відспівування полеглого на війні військовослужбовця Головченка Андрія Миколайовича.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Воїн загинув першого квітня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Куртівка Донецької області.
Поховали Андрія Головченка у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Колектив інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
