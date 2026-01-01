У Луцьку попрощалися з Героєм Андрієм Головченком

Сьогодні, 7 квітня, у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбулося відспівування полеглого на війні військовослужбовця Головченка Андрія Миколайовича.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

Воїн загинув першого квітня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Куртівка Донецької області.

Поховали Андрія Головченка у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

Колектив інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Що задекларувала директорка Шацького нацпарку Христецька, яку вже кілька років судять за незаконне збагачення
Що у декларації Катерини Шкльоди, яка виконуватиме обов'язки Луцького міського голови
Після розслідування про бізнес родини звільнилася керівниця БЕБ на Волині Лариса Ревіна
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку попрощалися з Героєм Андрієм Головченком
Сьогодні, 13:50
У Луцьку на 45-му році передчасно помер посадовець міської ради
Сьогодні, 13:39
Трагедія на Рівненщині: 4-річного хлопчика шукають за допомогою підводних дронів
Сьогодні, 13:09
На Чернігівщині Росія поцілила у будівлю міської ради
Сьогодні, 12:48
До Чорнобиля вперше за 20 років повернулися білі лелеки
Сьогодні, 12:01
Медіа
відео
1/8