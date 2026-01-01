Трагедія на Рівненщині: 4-річного хлопчика шукають за допомогою підводних дронів

На Дубровиччині на пошуки 4-річного хлопчика залучили підводні дрони.Про це повідомили у Національній поліції.Поліцейські разом із небайдужими громадянами оглядають закинуті господарства, криниці, чагарники. Лісники обстежують території лісового масиву. Водолази перевірили водойму, а наразі рятувальники запустили ще й підводні дрони.Поліцейські з’ясували, що напередодні діти із Дубенського району приїхали гостювати до 56-річної бабусі, оскільки їх матір перебуває на заробітках за кордоном. Встановлено, що жінка сама виховує чотирьох дітей, у родині є іще 18-річна дівчина та 15-річний юнак, сім’я благополучна, на жодних обліках не перебуває.Перебуваючи під наглядом бабусі, яка займалась домашніми справами, двоє найменших братиків самостійно поїхали кататися на велосипедах. Так як діти довго не повертались, рідні спочатку намагалися знайти їх власними силами, однак згодом звернулися до поліції.На жаль, тіло молодшої дитини правоохоронці того ж вечора близько 20 години виявили у місцевій річці Горинь. Через 22 дні йому мало виповнитись 3 роки. Пошуки 4-річного тривають.Слідчі розпочали досудове розслідування за ст.166 КК України.