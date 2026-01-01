До Чорнобиля вперше за 20 років повернулися білі лелеки
Сьогодні, 12:01
Уперше за 20 років до Чорнобиля на гніздування повернулися білі лелеки.
Про це повідомив Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник, пише Громадське.
Лелек помітили в центрі міста, на даху адміністративної будівлі біля меморіалу «Зірка Полин».
Завідувач наукового відділу Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника Денис Вишневський сфотографував, як там сіли відпочити шість білих лелек.
«Для Чорнобиля це справжня сенсація: останнє гніздування лелеки білого в місті було зафіксовано 20 років тому. Упродовж цих двох десятиліть лелек у Чорнобилі спостерігали лише під час прольоту», — заявили в заповіднику.
Поява шести птахів на центральній частині міста може свідчити про нові зміни в локальній популяції та «відкриває цікаві перспективи» для подальших спостережень, кажуть науковці.
Про це повідомив Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник, пише Громадське.
Лелек помітили в центрі міста, на даху адміністративної будівлі біля меморіалу «Зірка Полин».
Завідувач наукового відділу Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника Денис Вишневський сфотографував, як там сіли відпочити шість білих лелек.
«Для Чорнобиля це справжня сенсація: останнє гніздування лелеки білого в місті було зафіксовано 20 років тому. Упродовж цих двох десятиліть лелек у Чорнобилі спостерігали лише під час прольоту», — заявили в заповіднику.
Поява шести птахів на центральній частині міста може свідчити про нові зміни в локальній популяції та «відкриває цікаві перспективи» для подальших спостережень, кажуть науковці.
