До Чорнобиля вперше за 20 років повернулися білі лелеки

Уперше за 20 років до Чорнобиля на гніздування повернулися білі лелеки.

Про це повідомив Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник, пише Громадське.

Лелек помітили в центрі міста, на даху адміністративної будівлі біля меморіалу «Зірка Полин».

Завідувач наукового відділу Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника Денис Вишневський сфотографував, як там сіли відпочити шість білих лелек.

«Для Чорнобиля це справжня сенсація: останнє гніздування лелеки білого в місті було зафіксовано 20 років тому. Упродовж цих двох десятиліть лелек у Чорнобилі спостерігали лише під час прольоту», — заявили в заповіднику.
Поява шести птахів на центральній частині міста може свідчити про нові зміни в локальній популяції та «відкриває цікаві перспективи» для подальших спостережень, кажуть науковці.
Вибір редактора
Що задекларувала директорка Шацького нацпарку Христецька, яку вже кілька років судять за незаконне збагачення
Що у декларації Катерини Шкльоди, яка виконуватиме обов'язки Луцького міського голови
Після розслідування про бізнес родини звільнилася керівниця БЕБ на Волині Лариса Ревіна
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Сьогодні, 12:01
Лісівник-депутат із Волині задекларував новий автомобіль Toyota Land Cruiser Prado за 2,9 млн. грн.
Сьогодні, 11:43
Побиття працівниками ТЦК та СП у Луцьку ветерана війни: справу розглядатимуть у ДБР
Сьогодні, 11:37
Садівники у Луцькій громаді готуються до дачного сезону
Сьогодні, 11:26
Секрети «7-го кілометра»: ТОП-5 місць, де всі закуповують окуляри
Сьогодні, 10:32
