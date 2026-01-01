До Чорнобиля вперше за 20 років повернулися білі лелеки





Про це повідомив Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник, пише



Лелек помітили в центрі міста, на даху адміністративної будівлі біля меморіалу «Зірка Полин».



Завідувач наукового відділу Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника Денис Вишневський сфотографував, як там сіли відпочити шість білих лелек.



«Для Чорнобиля це справжня сенсація: останнє гніздування лелеки білого в місті було зафіксовано 20 років тому. Упродовж цих двох десятиліть лелек у Чорнобилі спостерігали лише під час прольоту», — заявили в заповіднику.



Поява шести птахів на центральній частині міста може свідчити про нові зміни в локальній популяції та «відкриває цікаві перспективи» для подальших спостережень, кажуть науковці.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

