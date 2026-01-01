На Чернігівщині Росія поцілила у будівлю міської ради





Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.



“Сьогодні зранку агресор атакував адмінбудівлі в Новгороді-Сіверському та Прилуках. На місці ударів - пожежі. Рятувальники і всі необхідні служби задіяні і працюють. Попередньо, є поранені – інформація про постраждалих уточнюється”, – написав Чаус.



За попередніми даними, у Прилуках ворог влучив у будівлю міської ради.

Вранці 7 квітня Росія вдарила по міській раді у Прилуках.

