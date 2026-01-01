Лісівник-депутат із Волині задекларував новий автомобіль Toyota Land Cruiser Prado за 2,9 млн. грн.

Анатолій Ярмолюк задекларував новий автомобіль Toyota Land Cruiser Prado, який він придбав у 2025 році в кредит. Крім того, обранець громади разом із дружиною Марією Ярмолюк торік отримав майже 3,7 мільйона гривень доходу.



Про це він вказав у річній декларації, яку подав 28 березня 2026 року,



Депутат Торчинської селищної ради, колишній директор філії «Ківерцівське лісове господарство» ДП «Ліси України» Анатолій Ярмолюк задекларував майже 1,9 мільйона гривень заробітної плати від філії «Поліський лісовий офіс» ДП «Ліси України» за 2025 рік. Додатково посадовцю надійшло 38,5 тисяч гривень за викладання у Волинському національному університеті імені Лесі Українки та сім тисяч гривень від Сумського національного аграрного університету.



Дружина Марія Ярмолюк отримала 1,7 мільйона гривень доходу від підприємницької діяльності, пов’язаної зі спеціалізованим дизайном. Крім того, вона задекларувала 12,6 тисячі гривень соціальних виплат від Департаменту соціальної політики Луцької міської ради та стільки ж від Пенсійного фонду України.



Загалом офіційні доходи подружжя склали понад 3,7 мільйона гривень за рік. Щоправда, жодних заощаджень Ярмолюк не вказав.



Найяскравіший пункт декларації посадовця – придбання восени 2025-го автомобіля Toyota Land Cruiser Prado того ж року випуску вартістю 2,9 мільйона гривень. На цю покупку під заставу придбаної машини Ярмолюк взяв у «Приватбанку» майже 1,4 мільйона гривень кредиту. На момент подання декларації із цієї суми було сплачено лише 50 тисяч гривень.



У власності Марії Ярмолюк ще є автівка преміум-класу «BMW X3» 2018 року випуску. Вона оцінена у 555 тисяч гривень. Щоправда, навіть у 2026 році більшість таких позашляховиків на вторинному ринку коштує значно дорожче.



На дружину лісівника Марію Ярмолюк зареєстровано п’ять земельних ділянок загальною площею майже 4,6 гектара.



Це, зокрема, ділянка площею 10 соток та вартістю 202 тисячі гривень в селі Тарасове біля Луцька, дві ділянки площами майже 90 та 92 сотки у Луцькому районі та ще дві ділянки площами майже 88 соток і 1,7 гектара, інформація про розташування і вартість яких не вказана.



Марія Ярмолюк також володіє будинком у Тарасовому площею 270 квадратних метрів, в якому проживає подружжя і який з року в рік декларують як недобуд. На початку вересня 2024 року Печерський районний суд Києва наклав на нього арешт у рамках справи про незаконне збагачення Ярмолюка.





Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження щодо Ярмолюка за статтею про незаконне збагачення. Слідчі встановили, що за п’ять років роботи на керівних посадах посадовець набув майно, вартість якого набагато перевищує його законні доходи та доходи його родини. За підрахунками правоохоронців, загальний дохід Ярмолюка, його дружини, матері, тестя та тещі з січня 1998 року по 31 березня 2024 року становив 7,4 мільйона гривень. Водночас члени його родини придбали майна на понад 27 мільйонів гривень – головним чином за останні чотири роки.



Варто зазначити, «Сила правди» зверталася до пресслужби філії «Поліський лісовий офіс» ДП «Ліси України», щоб з’ясувати, яку саме посаду пан Ярмолюк обіймає в відомстві зараз чи принаймні обіймав у 2025 році. Речниця відомства Світлана Думська проігнорувала запитання.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію