Побиття працівниками ТЦК та СП у Луцьку ветерана війни: справу розглядатимуть у ДБР

5 квітня до Луцького РУП надійшла заява від громадянина - ветерана війни, який має групу інвалідності, про нанесення ушкоджень військовослужбовцями ТЦК та СП.

Про це повідомили у поліції Волині.

У поліції матеріали справи та свідчення очевидців опрацювали: оскільки ситуація стосується службових осіб ТЦК та СП, їх передали в ДБР.

Нагадаємо, що ветеран Петро Громик повідомив про побиття працівниками ТЦК та СП у Луцьку. Про інцидент він розповів у відео, яке опублікувала волонтерка Наталка Грушка.

Чоловік постраждав під час проведення мобілізаційних заходів ТЦК та СП ввечері 5 квітня на вулиці Володимирській.

Він не ухилявся від перевірки документів та не збирався втікати.

Петро Громик воював у лавах 100 бригади з 2014 року, мав контузії та поранення, внаслідок чого отримав другу групу інвалідності, нині волонтерить.

