Побиття працівниками ТЦК та СП у Луцьку ветерана війни: справу розглядатимуть у ДБР

5 квітня до Луцького РУП надійшла заява від громадянина - ветерана війни, який має групу інвалідності, про нанесення ушкоджень військовослужбовцями ТЦК та СП.Про це повідомили у поліції Волині.У поліції матеріали справи та свідчення очевидців опрацювали: оскільки ситуація стосується службових осіб ТЦК та СП, їх передали в ДБР.Нагадаємо, що ветеранповідомив про. Про інцидент він розповів у відео, яке опублікувала волонтеркаЧоловік постраждав під час проведення мобілізаційних заходів ТЦК та СП ввечері 5 квітня на вулиці Володимирській.Він не ухилявся від перевірки документів та не збирався втікати.Петро Громик воював у лавах 100 бригади з 2014 року, мав контузії та поранення, внаслідок чого отримав другу групу інвалідності, нині волонтерить.