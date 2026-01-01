Побиття працівниками ТЦК та СП у Луцьку ветерана війни: справу розглядатимуть у ДБР
Сьогодні, 11:37
5 квітня до Луцького РУП надійшла заява від громадянина - ветерана війни, який має групу інвалідності, про нанесення ушкоджень військовослужбовцями ТЦК та СП.
Про це повідомили у поліції Волині.
У поліції матеріали справи та свідчення очевидців опрацювали: оскільки ситуація стосується службових осіб ТЦК та СП, їх передали в ДБР.
Нагадаємо, що ветеран Петро Громик повідомив про побиття працівниками ТЦК та СП у Луцьку. Про інцидент він розповів у відео, яке опублікувала волонтерка Наталка Грушка.
Чоловік постраждав під час проведення мобілізаційних заходів ТЦК та СП ввечері 5 квітня на вулиці Володимирській.
Він не ухилявся від перевірки документів та не збирався втікати.
Петро Громик воював у лавах 100 бригади з 2014 року, мав контузії та поранення, внаслідок чого отримав другу групу інвалідності, нині волонтерить.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
