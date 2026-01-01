На Волині ветеран звернувся до поліції через побиття працівниками ТЦК

Петро Громик повідомив про побиття працівниками ТЦК та СП у Луцьку. Про інцидент він розповів у відео, яке опублікувала волонтерка Наталка Грушка у фейсбуці, передає



Чоловік постраждав під час проведення мобілізаційних заходів ТЦК та СП ввечері 5 квітня на вулиці Володимирській.



«Стояв, чекав маршрутку, бо мама передала посилку, а я мав забрати. Під’їхав бус ТЦК, вийшли двоє в балаклавах, я вже собі уявив, що це ТЦК. Один показав на рівні пояса посвідчення, другий – тільки одні очі були видні у балаклаві – з планшетом. Сказали пред’явити облікові документи, я розмовляв по телефону з тіткою, бо питався, коли там має бути маршрутка. Я кажу, що документи в машині, йдемо в машину, я представлю. Вони: «давайте дані ваші». Я назвав прізвище, ініціали, рік народження, вони ввели і щось там пробивали по комп’ютеру», – розповів Петро.



Далі під’їхала ще одна машина. Коли ветеран поклав слухавку, почув, як хтось із працівників ТЦК сказав: «Пакуєм, він наш», – після цього зізнається, що пам’ятає дуже мало.



«Пам’ятаю тільки те, що когось я вкусив добряче і зарядили мені під око, вирубили і вкинули, як ганчірку в машину на підлогу, запшикали балончиком і повезли у невідомому напрямку. Прокинувся я в районі Київського майдану, голову підняв з підлоги і побачив площу, зрозумів, що везуть в Теремно», – пригадав чоловік.



Проте у Теремно, вже проїжджаючи повз ставки, військовослужбовці ТЦК, зі слів Петра, отримали вказівку, щоб його відпустили та відвезли назад. Машину зупинили біля магазину, купили молока і Петро обмив ним лице, щоб не пекло. Після цього чоловіка доставили до місця, де забрали.



«Ні вибачень, нічого – привезли, вийшли, на тобі молоко. Все, це така дяка – купили молока, щоб в мене ні лице, ні очі не пекло. За що я тоді воював, я ветеран війни, інвалід другої групи, батько трьох дітей, скажіть, будь ласка, за що я воював?», – запитує ветеран.



Він наголошує, що від не ухилявся від перевірки документів та не збирався втікати.



Наталя зазначила у дописі, що Петро Громик воював у лавах 100 бригади з 2014 року, мав контузії та поранення, внаслідок чого отримав другу групу інвалідності, нині волонтерить.



Після цього випадку, як каже Грушка, ветеран звернувся до правоохоронних органів:



«Сьогодні написана заява на Грибоєдова, будуть включені ДБР, будуть включені всі, – розповіла волонтерка. – Рік тому після важких подій, поранень, після прильоту фпвіхи, коли вони горіли живцем – здоров’я просто дало збій – тільки він трошечки відновився. Сьогодні ми розуміємо, що його треба не прокапати, як я говорила з лікарем, а його треба лікувати, бо вчорашні вечірні події його вибили зі строю».



Журналісти сайту «Конкурент» звернулись по коментар до Волинського обласного ТЦК та СП.



Там повідомили, що під час перевірки військово-облікових документів групою оповіщення одного з районних ТЦК в області було зупинено громадянина, який повідомив, що його документи знаходяться в автомобілі. Під час слідування до вказаного автомобіля між громадянином та військовослужбовцями ТЦК виникла словесна перепалка, у ході якої громадянин почав чинити протиправні дії, зокрема намагався спричинити тілесні ушкодження одному з військовослужбовців ТЦК та СП.



З метою припинення протиправних дій та з огляду на підвищені останнім часом ризики небезпеки для військовослужбовців ТЦК, які виконують службові обов’язки, було застосовано сльозогінний газ.



Після цього громадянина було супроводжено до службового транспортного засобу, де він надав свої персональні дані. У ході перевірки встановлено його особу, а також факт наявність інвалідності. Після з’ясування всіх обставин громадянина було відпущено.



Також встановлено, що зазначеній особі раніше було надано відстрочку від призову 24.07.2024 строком на 1 рік, як особі з інвалідністю. Станом на момент перевірки, 05 квітня, громадянин не скористався правом на її продовження у встановленому порядку.



Інформація щодо нібито навмисного побиття громадянина військовослужбовцями ТЦК та СП органом не підтверджується.



Наразі, як зауважили у Волинському ТЦК та СП, за даним фактом проводиться службова перевірка, за результатами якої буде надано оцінку діям військовослужбовців.



Додатково там нагадали, що військовослужбовці, які звільнені з військової служби та перебувають на військовому обліку, зобов’язані своєчасно оформлювати документи, що підтверджують право на відстрочку, через ЦНАП або за допомогою електронного сервісу «Резерв+». Зокрема, Міністерством оборони України ще з березня 2025 року реалізовано можливість оформлення відстрочки для осіб з інвалідністю в онлайн-форматі.



Крім того, всіх діючих або колишніх військовослужбовців, ветеранів, співробітників правоохоронних органів, просять бути відповідальними, надавати на вимогу необхідні документи, що підтверджують право на відстрочку, та не провокувати конфліктні ситуації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

