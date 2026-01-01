Перебував у відпустці: у лікарні помер захисник з Волині Сергій Сидорук

Війна продовжує забирати життя наших Захисників не лише на полі бою. У лікарні від важкої хвороби помер ковельчанин, комірник взводу матеріального забезпечення військової частини А5242, солдат(01.05.1978 р.н.).Про це повідомив міський голова КовеляОстанні дні військовослужбовець перебував удома у відпустці. Через погіршення стану здоров’я його госпіталізували, однак врятувати життя не вдалося.Прощання з воїном відбудеться у вівторок, 7 квітня, за таким порядком:11:00 — служба в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці;12:00 — літія біля будинку воїна на вулиці Заводській, 5.Поховають Сергія Сидорука на Алеї Героїв міського кладовища.Висловлюємо співчуття рідним та близьким померлого воїна.