Перебував у відпустці: у лікарні помер захисник з Волині Сергій Сидорук
Сьогодні, 21:15
Війна продовжує забирати життя наших Захисників не лише на полі бою. У лікарні від важкої хвороби помер ковельчанин, комірник взводу матеріального забезпечення військової частини А5242, солдат Сергій Анатолійович Сидорук (01.05.1978 р.н.).
Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.
Останні дні військовослужбовець перебував удома у відпустці. Через погіршення стану здоров’я його госпіталізували, однак врятувати життя не вдалося.
Прощання з воїном відбудеться у вівторок, 7 квітня, за таким порядком:
11:00 — служба в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці;
12:00 — літія біля будинку воїна на вулиці Заводській, 5.
Поховають Сергія Сидорука на Алеї Героїв міського кладовища.
Висловлюємо співчуття рідним та близьким померлого воїна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Сьогодні, 22:09
