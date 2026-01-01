Перебував у відпустці: у лікарні помер захисник з Волині Сергій Сидорук

Війна продовжує забирати життя наших Захисників не лише на полі бою. У лікарні від важкої хвороби помер ковельчанин, комірник взводу матеріального забезпечення військової частини А5242, солдат Сергій Анатолійович Сидорук (01.05.1978 р.н.).

Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.

Останні дні військовослужбовець перебував удома у відпустці. Через погіршення стану здоров’я його госпіталізували, однак врятувати життя не вдалося.

Прощання з воїном відбудеться у вівторок, 7 квітня, за таким порядком:

11:00 — служба в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці;
12:00 — літія біля будинку воїна на вулиці Заводській, 5.

Поховають Сергія Сидорука на Алеї Героїв міського кладовища.

Висловлюємо співчуття рідним та близьким померлого воїна.

Теги: Герої, воїни, смерть, загибель, війна
Вибір редактора
Що задекларувала директорка Шацького нацпарку Христецька, яку вже кілька років судять за незаконне збагачення
Що у декларації Катерини Шкльоди, яка виконуватиме обов'язки Луцького міського голови
Після розслідування про бізнес родини звільнилася керівниця БЕБ на Волині Лариса Ревіна
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Наслідки атаки РФ 1 квітня у Луцьку: скільки заяв про пошкодження майна надійшло від мешканців
Сьогодні, 22:09
Чи скоротять в Луцьку комендантську годину на Великдень: що відомо
Сьогодні, 21:45
Сьогодні, 21:15
На Волині ветеран звернувся до поліції через побиття працівниками ТЦК
Сьогодні, 20:38
Якою буде погода у Луцьку та на Волині 7 квітня
Сьогодні, 20:00
