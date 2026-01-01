Наслідки атаки РФ 1 квітня у Луцьку: скільки заяв про пошкодження майна надійшло від мешканців
Сьогодні, 22:09
До Луцької міської ради надійшло 15 заяв від мешканців обласного центру, майно яких було пошкоджено або знищено внаслідок атаки російських БпЛА 1 квітня.
Про це у коментарі Суспільному 6 квітня розповіла директорка Центру надання адміністративних послуг у Луцьку Лариса Карп’як.
"6 звернень лучани надіслали письмово. Ще 9 дзвінків надійшло на гарячу лінію міськради "15-80", — сказала посадовиця. — З усіх 15 звернень лише одне від комерційної установи, решта — від мешканців міста про пошкодження майна".
Від міського департаменту ЖКГ на місця виїжджатиме спеціальна комісія, яка обстежуватиме наслідки обстрілу. Надалі міськрада ухвалюватиме рішення щодо відшкодування збитків з бюджету Луцької громади, додала Лариса Карп’як.
Що відомо про обстріл Луцька 1 квітня
1 квітня 2026 року повітряну тривогу у Луцькому районі оголосили о 5:59. Орієнтовно о 6:17 у Луцьку пролунав перший вибух. За даними ОВА, російський безпілотник поцілив по одному з промислових підприємств обласного центру. Також уламком шахеду був пошкоджений багатоквартирний будинок. Внаслідок влучання у промисловий об’єкт відбулося загоряння від падіння уламків на ще одному.
Один з пошкоджених російськими БпЛА об'єкт — термінал Нової пошти, повідомили у компанії. Ніхто з мешканців не травмувався.
Про це у коментарі Суспільному 6 квітня розповіла директорка Центру надання адміністративних послуг у Луцьку Лариса Карп’як.
"6 звернень лучани надіслали письмово. Ще 9 дзвінків надійшло на гарячу лінію міськради "15-80", — сказала посадовиця. — З усіх 15 звернень лише одне від комерційної установи, решта — від мешканців міста про пошкодження майна".
Від міського департаменту ЖКГ на місця виїжджатиме спеціальна комісія, яка обстежуватиме наслідки обстрілу. Надалі міськрада ухвалюватиме рішення щодо відшкодування збитків з бюджету Луцької громади, додала Лариса Карп’як.
Що відомо про обстріл Луцька 1 квітня
1 квітня 2026 року повітряну тривогу у Луцькому районі оголосили о 5:59. Орієнтовно о 6:17 у Луцьку пролунав перший вибух. За даними ОВА, російський безпілотник поцілив по одному з промислових підприємств обласного центру. Також уламком шахеду був пошкоджений багатоквартирний будинок. Внаслідок влучання у промисловий об’єкт відбулося загоряння від падіння уламків на ще одному.
Один з пошкоджених російськими БпЛА об'єкт — термінал Нової пошти, повідомили у компанії. Ніхто з мешканців не травмувався.
Наслідки атаки РФ 1 квітня у Луцьку: скільки заяв про пошкодження майна надійшло від мешканців
Сьогодні, 22:09
