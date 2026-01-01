Покусав своїх господарів: у селі на Волині виявили скаженого собаку
06 квітня, 22:42
У Камінь-Каширському районі зафіксували черговий випадок небезпечного інфекційного захворювання. Осередком спалаху сказу стало село Нуйно Сошичненської громади.
Про це повідомили у Камінь-Каширській районній державній адміністрації.
Як стало відомо, лабораторні дослідження підтвердили сказ у домашнього собаки. Перед смертю тварина встигла покусати своїх господарів.
Сьогодні, 6 квітня, під керівництвом першого заступника голови РДА Олександра Михаліка відбулося засідання спеціальної комісії. За результатами наради у селі Нуйно та на прилеглій 3-кілометровій території запроваджено карантинні обмеження строком на два місяці. Якщо за цей час нових випадків хвороби не виявлять, карантин буде знято.
Наразі у населеному пункті вживають термінових заходів:
- фахівці проводять подвірний обхід та обов’язкову вакцинацію всіх домашніх тварин антирабічною вакциною;
- триває роз’яснювальна робота з місцевими мешканцями щодо небезпеки сказу та правил поведінки при контакті з підозрілими тваринами.
Ветеринари вкотре нагадують: сказ є смертельною хворобою як для тварин, так і для людей. Єдиним дієвим способом захисту домашніх улюбленців залишається регулярна вакцинація.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
