Покусав своїх господарів: у селі на Волині виявили скаженого собаку

У Камінь-Каширському районі зафіксували черговий випадок небезпечного інфекційного захворювання. Осередком спалаху сказу стало село Нуйно Сошичненської громади.Про це повідомили у Камінь-Каширській районній державній адміністрації.Як стало відомо, лабораторні дослідження підтвердили сказ у домашнього собаки. Перед смертю тварина встигла покусати своїх господарів.Сьогодні, 6 квітня, під керівництвом першого заступника голови РДАвідбулося засідання спеціальної комісії. За результатами наради у селі Нуйно та на прилеглій 3-кілометровій території запроваджено карантинні обмеження строком на два місяці. Якщо за цей час нових випадків хвороби не виявлять, карантин буде знято.Наразі у населеному пункті вживають термінових заходів:- фахівці проводять подвірний обхід та обов’язкову вакцинацію всіх домашніх тварин антирабічною вакциною;- триває роз’яснювальна робота з місцевими мешканцями щодо небезпеки сказу та правил поведінки при контакті з підозрілими тваринами.Ветеринари вкотре нагадують: сказ є смертельною хворобою як для тварин, так і для людей. Єдиним дієвим способом захисту домашніх улюбленців залишається регулярна вакцинація.