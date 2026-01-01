Чи скоротять в Луцьку комендантську годину на Великдень: що відомо

У Луцькій громаді комендантська година на Великдень не скасовується – вона діятими, як і завжди, з опівночі до 05:00.Про це повідомили у Луцькій міській раді.У зв’язку з наближенням масових заходів, пов’язаних зі святкуванням Великодня, волинські правоохоронці наголошують, що велике скупчення людей у нічний час є додатковою ціллю для ворога.Священнослужителям та представникам релігійних громад рекомендують змінити графіки богослужінь так, щоб вони не припадали на період дії комендантської години.На заклади громадського харчування, торгово-розважальні центри, готельно-ресторанні комплекси, які є громадським місцем, також поширюється дія комендантської години з 00.00 год. до 05.00 год., яка забороняє перебування на вулицях та в інших громадських місцях осіб без виданих перепусток, а також рух транспортних засобів.«Якщо громадянин в заборонений час – протягом комендантської години – знаходиться на вулиці, то представники поліції та Національної гвардії України мають право затримати цю особу і перевірити у неї наявність документів, які б давали право їй на таке перебування на вулиці чи підтвердити обставину про відсутність таких документів, а також встановити причину порушення комендантської години», – йдеться в повідомленнні.Порушники режиму можуть бути затримані для оформлення адміністративного правопорушення, а у разі опору передбачена кримінальна відповідальність.