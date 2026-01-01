Великодній кошик у 2026 році коштуватиме майже 2 тис. грн: подробиці

Вже п`ятий рік поспіль Україна відзначатиме одне з найбільших християнських свят – Великдень – в умовах воєнного стану. Навряд чи це дозволить багатьом українським родинам відзначити його традиційно – з приготуванням та освяченням Великоднього кошика, зібранням за святковим столом, куштуванням фарбованих яєць та найсмачнішого кулінарного витвору – Паски.Купівельна спроможність середнього українця невпинно зменшується. Особливо це стосується постраждалих областей, де проходили і тривають бої з російськими агресорами. Отже, при підготовці до Великодня українці змушені будуть економити. Для тих, у кого буде така можливість, зокрема, й приготувати традиційні страви, ми порахували цьогорічну вартість великоднього кошика за середніми цінами станом на кінець березня 2026 року, поінформував директор Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», академік НААНЗа розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, у квітні 2026 року традиційні паска, яйця, домашня ковбаса, буженина, сало, вершкове масло, м’який і твердий сири, хрін та сіль обійдуться на родину з 4-х осіб близько 1903,19 грн, тобто на 14,4 % дорожче, ніж торік, коли такий же набір продуктів коштував 1663,26 грн.Вартість основної складової великоднього кошика – паски домашньої випічки за традиційним рецептом (700 г борошна, 6 шт. яєць, 150 г вершкового масла, 300 г молока, 400 г цукру, 40 г дріжджів, 200 г ізюму) – складе 266,89 грн за 1 кг, що на 14,6 % перевищує вартість минулорічної паски (232,96 грн). Таке здорожчання символу нашого Великодня зумовлено суттєвим зростанням цін на всі продуктові позиції: яйця (+19,3 %), масло вершкове (+6,8 %), молоко (+49,6 %), борошно (+38,6 %), дріжджі (+12,8 %) та ізюм (14,1 %). Єдиним продуктом, що зазнав здешевлення порівняно з минулим роком, є цукор (-18%) зазначив Юрій Лупенко.У магазинах і супермаркетах готова паска обійдеться дорожче, адже її ціна включає вартість доставки, торгові націнки, залежить від складових та оздоблення випічки.Найдорожчими складовими великоднього кошика, традиційно залишаються м’ясні продукти: домашня ковбаса (0,5 кг) – 287,5 грн (550-600 грн за 1 кг), буженина (0,5 кг) – 353 грн (687-725 грн за 1 кг). Вартість сала залишилась практично на рівні минулого року – 0,5 кг коштуватиме до 123 грн з розрахунку 220-270 грн за 1 кг. Порівняно з 2025 роком вартість буженини збільшилася на 16,5 %, домашньої ковбаси – на 35,3 %, сала – на 0,4 %.Серед молочних продуктів найбільше доведеться заплатити за твердий сир (0,5 кг) – 298 грн (539-650 грн за 1 кг), вершкове масло (0,5 кг) – 292 грн (110-120 грн за пачку 200 г) та м’який сир (0,5 кг), який обійдеться у 157,5 грн (300-330 грн за 1 кг).Порівняно з 2025 роком вартість сиру твердого зросла на 3,7 %, м’якого сиру – на 31,3 %, вершкового масла – на 3,1 %.Ціна хріну (200 г) складе 31 грн (28-34 грн) і залежатиме від виробника і смакових складових, також символічною є вартість солі (150-200 г) – 6,72 грн.У разі доповнення традиційного великоднього кошика іншими, необов’язковими складовими: помідори, огірки, яблука, червоне вино (кагор), – його вартість зросте до 2347,94 грн. Це на 16,8 % перевищує вартість минулорічного кошику такого ж складу у 2009,76 грн, зауважив Юрій Лупенко.Порівняно з аналогічним періодом 2025 року ціни на овочі помітно зросли. Якщо торік томати тепличні (0,5 кг) коштували до 78 грн (126-189 грн за 1 кг), то в цьому весняному сезоні їх ціна складає 187-278 грн/кг. Ціна огірків тепличних наразі становить 175-275 грн/кг, що майже на 38,5% перевищує минулорічні показники. Ціна на яблука залежить від сорту і складає в середньому 25 грн за 0,5 кг (45-55 грн за 1 кг), що на 17,4 % дорожче, ніж торік.За пляшку церковного вина «Кагор» доведеться заплатити в середньому 189 грн (160-220 грн за пляшку).Зростання вартості великоднього кошика однозначно спричинене наслідками воєнних дій – суттєвими грошовими та матеріальними втратами вітчизняної економіки і українських сімей, скороченням виробництва, здорожчанням енергоносіїв, ускладненнями внутрішнього переміщення продукції, невизначеністю багатьох людей навіть у найближчих планах, пояснив Юрій Лупенко.Особливо це відчутно у зонах бойових дій, тимчасової окупації, великого скупчення переселенців. А відтак, більшість українців змушені будуть економити на традиційному наборі продуктів – хтось на зменшенні кількості продукту у кошику, інші – за рахунок відмови від дорожчої його частини – домашньої ковбаси, буженини, твердого сиру, або ж використання більш дешевої продукції, а дехто – обмежиться традиційними крашанками та паскою, принаймні для освячення.Переконаний, що небайдужі люди допоможуть зустріти Великдень і тим сім’ям, у яких війна забрала навіть можливість самостійно влаштувати це свято, і нашим воїнам ЗСУ, які мужньо захищають нашу Україну, наголосив науковець.Нинішній, надзвичайно важкий період історії загартовує український народ у боротьбі за свою державу, свою незалежність і обов’язково завершиться Перемогою над російським агресором, підсумував Юрій Лупенко.ДовідкаРозрахунок вартості Великоднього кошику у 2026 році зроблений науковцями Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» на основі даних Мінфіну, який проводить щоденний моніторинг цін на першорядні продукти харчування в продуктових супермаркетах Auchan, Fozzy, Furshet, Megamarket, Metro, Novus, Varus станом на 20 березня 2026 року.