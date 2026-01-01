Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 7 квітня
Сьогодні, 01:30
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 7 квітня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
У вівторок, 7 квітня, очікується помірна сонячна активність. Прогнозуються незначні магнітні коливання з К-індексом 4, що відповідає так званому «жовтому рівню». Такі умови вважаються відносно спокійними: вони не призводять до розвитку повноцінної магнітної бурі та зазвичай не мають вираженого впливу на здоров’я більшості людей.
Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день уперед, інші ж — тільки орієнтовні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
