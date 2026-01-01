Якою буде погода у Луцьку та на Волині 7 квітня

Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 7 квітня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 7 квітня

Луцьк

Хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень помірний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 2-4° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-2°, вдень 9-11° тепла.

Область

Хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий дощ, місцями з мокрим снігом, вдень помірний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 7-12° тепла.

