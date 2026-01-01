У Луцьку попрощалися із захисником України Віталієм Назарчуком

Віталія Назарчука.



Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



Назарчук Віталій Миколайович загинув 28 березня цього року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Ізюмське Харківської області.



Поховали військовослужбовця у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.



Схиляємо голови перед нашим Героєм. Щиро співчуваємо родині та близьким Віталія Назарчука. Вічна пам'ять, честь та шана захиснику України!

