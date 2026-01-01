У Луцьку попрощалися із захисником України Віталієм Назарчуком

Сьогодні, 6 квітня, у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбувся чин похорону воїна Віталія Назарчука.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

Назарчук Віталій Миколайович загинув 28 березня цього року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Ізюмське Харківської області.

Поховали військовослужбовця у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Схиляємо голови перед нашим Героєм. Щиро співчуваємо родині та близьким Віталія Назарчука. Вічна пам'ять, честь та шана захиснику України!

Що задекларувала директорка Шацького нацпарку Христецька, яку вже кілька років судять за незаконне збагачення
Що у декларації Катерини Шкльоди, яка виконуватиме обов'язки Луцького міського голови
Після розслідування про бізнес родини звільнилася керівниця БЕБ на Волині Лариса Ревіна
Усі новини на тему "Вибір редактора"
У Луцьку попрощалися із захисником України Віталієм Назарчуком
Сьогодні, 19:00
У центрі Луцька дівчина з пневматичної зброї влучила у вікно тролейбуса
Сьогодні, 18:00
Україна вперше за війну обійшла РФ за кількістю атак дронів, - ЗМІ
Сьогодні, 17:48
На Волині шквальний вітер та град пошкодили світлини на Алеї Героїв
Сьогодні, 16:40
Звірства росіян у Бучі: двом військовим РФ повідомили про підозру, ще три справи – в суді
Сьогодні, 16:09
